В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 67 665

"Зарегистрированы 67 665 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 288 586 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.