В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 67 665

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 147, до 67 665, скончались еще пять пациентов, всего умерших 553, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 200. На среду число выявленных случаев COVID-19 достигло 67 518, в том числе сообщалось о 548 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
"Зарегистрированы 67 665 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 288 586 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 553 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 61 765 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.