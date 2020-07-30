Песков оценил заявления о поведении задержанных в Белоруссии россиян

Он отметил, что граждане РФ и Белоруссии свободно ездят друг к другу.

Он добавил, что поэтому Кремль и ждет информации о том, что совершили россияне, "что стало причиной для их задержания, почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии".