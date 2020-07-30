Песков оценил заявления о поведении задержанных в Белоруссии россиян

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В России находится много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, это не делает их нарушителями закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что задержанные в Белоруссии россияне были похоже одеты и вели себя "не характерно" - не употребляли алкоголь.
Он отметил, что граждане РФ и Белоруссии свободно ездят друг к другу.
"В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя не характерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось... Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди", - сказал Песков.
Он добавил, что поэтому Кремль и ждет информации о том, что совершили россияне, "что стало причиной для их задержания, почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии".
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".