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Песков оценил заявления о поведении задержанных в Белоруссии россиян
В России находится много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, это не делает их нарушителями закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:46
задержание россиян под минском
россия
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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Такое восприятие нас в этой так называемой "братской" Белоруссии. Оказываются если мы не пьяные, то это подозрительно. На себя бы посмотрели провокаторы.... С такой роднёй, врагов не надо!!!!!
59
Хороши союзники..... Прекратить с ними любую интеграцию. Просто соседи. И никаких преференций!!!!!
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6
россия
минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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задержание россиян под минском, россия, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

Песков оценил заявления о поведении задержанных в Белоруссии россиян

13:46 30.07.2020
15293
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В России находится много непьющих белорусов, которые носят похожую одежду, это не делает их нарушителями закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что задержанные в Белоруссии россияне были похоже одеты и вели себя "не характерно" - не употребляли алкоголь.
Он отметил, что граждане РФ и Белоруссии свободно ездят друг к другу.
Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя не характерно, не употребляют алкоголь, как вчера говорилось... Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди", - сказал Песков.
Он добавил, что поэтому Кремль и ждет информации о том, что совершили россияне, "что стало причиной для их задержания, почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии".
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
01:47
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
1531328521
Обсудить 6
Задержание россиян под МинскомРоссияДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Такое восприятие нас в этой так называемой "братской" Белоруссии. Оказываются если мы не пьяные, то это подозрительно. На себя бы посмотрели провокаторы.... С такой роднёй, врагов не надо!!!!!
30 июля, 13:53
Арсений Новиков
5401013
Хороши союзники..... Прекратить с ними любую интеграцию. Просто соседи. И никаких преференций!!!!!
30 июля, 13:56
Егор Панкратов
3801022
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