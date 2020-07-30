В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
Белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
"Можно также добавить, что уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия - это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян, он подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться", - сказал Песков журналистам.