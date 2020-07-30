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В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:43
дмитрий песков
минск
белоруссия
задержание россиян в белоруссии
в мире
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С такими союзниками и враги не нужны
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Бред какой то.....
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минск
белоруссия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дмитрий песков, минск, белоруссия, задержание россиян в белоруссии, в мире

В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

13:43 30.07.2020
8691
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями утверждения о том, что из России в Белоруссию кого-то могли направлять для дестабилизации ситуации в союзном государстве.
Белорусские СМИ сообщили в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
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"Можно также добавить, что уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия - это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян, он подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться", - сказал Песков журналистам.

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Обсудить 17
Дмитрий ПесковМинскБелоруссияЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
С такими союзниками и враги не нужны
30 июля, 13:50
dayzzgone 1
4530209
Бред какой то.....
30 июля, 13:49
Егор Панкратов
2800007
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