В Кремле назвали инсинуацией утверждение о направлении россиян в Минск

"Можно также добавить, что уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия - это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян, он подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться", - сказал Песков журналистам.