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В Сети появились первые кадры из приквела "Пролетая над гнездом кукушки"
В Сеть выложили первые кадры из сериала "Сестра Рэтчед", приквела "Пролетая над гнездом кукушки", сообщает Indiewire. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:55
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162017_0:9:800:459_1400x0_80_0_0_ee6c2c6dacac5b69536a1ee099f53545.jpg
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РИА Новости
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353
60
кино и сериалы, новости культуры, шэрон стоун

В Сети появились первые кадры из приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

13:55 30.07.2020
508
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
© Netflix, 2020
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Сеть выложили первые кадры из сериала "Сестра Рэтчед", приквела "Пролетая над гнездом кукушки", сообщает Indiewire.
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
1 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
2 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
3 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
4 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
5 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
Кадр из сериала Сестра Рэтчед
6 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
1 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
2 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
3 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
4 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
5 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
6 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
Знаменитую злобную медсестру из романа Кена Кизи играет Сара Полсон.
За эту роль в оригинальном фильме Луиза Флетчер получила в 1976 году премию "Оскар".
Действие "Сестры Рэтчед" разворачивается в 1947 году, в шоу показано, как главная героиня превращается из медсестры в тирана.
"Постепенно система здравоохранения становится ее частью, темные стороны характера выходят на передний план, и мы видим, что настоящими монстрами не рождаются, а становятся", – говорится в описании проекта.
Помимо Полсон в сериале принимают участие Синтия Никсон, Джуди Дэвис и Шэрон Стоун.
Продюсер сериала – Райан Мерфи, которого связывают с Полсон многие годы успешного сотрудничества. В том числе в проектах "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", за роли в которых она получила премии "Эмми".
Автор сценария – дебютант и недавний выпускник киношколы Эван Романски.
Премьера шоу на Netflix ожидается 18 сентября.
Премия Emmy
28 июля, 22:50Культура
Стали известны номинанты на премию "Эмми"
201001
КультураКино и сериалыНовости культурыШэрон Стоун
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