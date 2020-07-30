В Сети появились первые кадры из приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Сеть выложили первые кадры из сериала "Сестра Рэтчед", приквела "Пролетая над гнездом кукушки", . В Сеть выложили первые кадры из сериала "Сестра Рэтчед", приквела "Пролетая над гнездом кукушки", сообщает Indiewire.

© Netflix, 2020 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" 1 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 © Netflix, 2020 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" 2 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 © Netflix, 2020 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" 3 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 © Netflix, 2020 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" 4 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 © Netflix, 2020 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" 5 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 © Netflix, 2020 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" 6 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 1 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 2 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 3 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 4 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 5 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020 6 из 6 Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" © Netflix, 2020

Знаменитую злобную медсестру из романа Кена Кизи играет Сара Полсон.

За эту роль в оригинальном фильме Луиза Флетчер получила в 1976 году премию "Оскар".

Действие "Сестры Рэтчед" разворачивается в 1947 году, в шоу показано, как главная героиня превращается из медсестры в тирана.

"Постепенно система здравоохранения становится ее частью, темные стороны характера выходят на передний план, и мы видим, что настоящими монстрами не рождаются, а становятся", – говорится в описании проекта.

Помимо Полсон в сериале принимают участие Синтия Никсон, Джуди Дэвис и Шэрон Стоун.

Продюсер сериала – Райан Мерфи, которого связывают с Полсон многие годы успешного сотрудничества. В том числе в проектах "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", за роли в которых она получила премии "Эмми".

Автор сценария – дебютант и недавний выпускник киношколы Эван Романски.