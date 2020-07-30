В Сети появились первые кадры из приквела "Пролетая над гнездом кукушки"

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В Сеть выложили первые кадры из сериала "Сестра Рэтчед", приквела "Пролетая над гнездом кукушки", сообщает Indiewire.
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
1 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
2 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
3 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
4 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
5 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
© Netflix, 2020Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
6 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
1 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
2 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
3 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
4 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
5 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
6 из 6
Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"
© Netflix, 2020
Знаменитую злобную медсестру из романа Кена Кизи играет Сара Полсон.
За эту роль в оригинальном фильме Луиза Флетчер получила в 1976 году премию "Оскар".
Действие "Сестры Рэтчед" разворачивается в 1947 году, в шоу показано, как главная героиня превращается из медсестры в тирана.
"Постепенно система здравоохранения становится ее частью, темные стороны характера выходят на передний план, и мы видим, что настоящими монстрами не рождаются, а становятся", – говорится в описании проекта.
Помимо Полсон в сериале принимают участие Синтия Никсон, Джуди Дэвис и Шэрон Стоун.
Продюсер сериала – Райан Мерфи, которого связывают с Полсон многие годы успешного сотрудничества. В том числе в проектах "Американская история ужасов" и "Американская история преступлений", за роли в которых она получила премии "Эмми".
Автор сценария – дебютант и недавний выпускник киношколы Эван Романски.
Премьера шоу на Netflix ожидается 18 сентября.
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