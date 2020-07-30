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В офисе Зеленского объяснили рост случаев COVID-19 на западе Украине
Офис президента Украины назвал богослужения и общественный транспорт одними из главных причин роста коронавирусной инфекции в западных регионах страны, сообщила РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:45
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353
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коронавирус covid-19, максим степанов, украина, в мире

В офисе Зеленского объяснили рост случаев COVID-19 на западе Украине

13:45 30.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Офис президента Украины назвал богослужения и общественный транспорт одними из главных причин роста коронавирусной инфекции в западных регионах страны, сообщила в четверг пресс-служба офиса главы государства по итогам традиционного селекторного совещания.
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за минувшие сутки выросло на 1197, скончались еще 23 человека. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, эти цифры являются очередным рекордом.
"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста числа больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом. Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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