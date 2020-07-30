В офисе Зеленского объяснили рост случаев COVID-19 на западе Украине

"Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста числа больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Такие результаты показали эпидемиологические расследования. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещения людей в связи с отдыхом. Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.