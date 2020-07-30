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В офисе Зеленского рассказали о ситуации в Донбассе
Эскалации и наступательных действий в Донбассе после объявления перемирия нет, единичные обстрелы не являются системными, сообщила в четверг пресс-служба офиса... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:38
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире

В офисе Зеленского рассказали о ситуации в Донбассе

13:38 30.07.2020
950
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Эскалации и наступательных действий в Донбассе после объявления перемирия нет, единичные обстрелы не являются системными, сообщила в четверг пресс-служба офиса президента Украины по итогам совещания под председательством главы государства Владимира Зеленского.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией. Позже Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", и предупредил, что украинские силовики будут отвечать на ведение огня.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Вчера, 12:48
Зеленский сообщил о "единичных выстрелах" в Донбассе
"Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак… проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Единичные обстрелы не являются системными", - говорится в сообщении.
Хомчак также сообщил президенту, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
12:32
Спикер Рады уверен, что Киев вернет Донбасс
210037
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
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