В офисе Зеленского рассказали о ситуации в Донбассе

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Эскалации и наступательных действий в Донбассе после объявления перемирия нет, единичные обстрелы не являются системными, сообщила в четверг пресс-служба офиса президента Украины по итогам совещания под председательством главы государства Владимира Зеленского.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и Народная милиция ЛНР назвали эти заявления провокацией. Позже Зеленский заявил, что в Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, есть "единичные выстрелы", и предупредил, что украинские силовики будут отвечать на ведение огня.
"Главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак… проинформировал о ситуации вокруг режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, отметив, что в зоне проведения операции объединенных сил не зафиксировано эскалации или наступательных действий. Единичные обстрелы не являются системными", - говорится в сообщении.
Хомчак также сообщил президенту, что ситуация с предотвращением распространения COVID-19 в зоне проведения операции объединенных сил стабильная и контролируемая.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.