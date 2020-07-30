Детей из "захваченного" монастыря на Урале готовы учить в гимназии

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Свято-Симеоновская православная гимназия готова принять на обучение детей из Среднеуральского женского монастыря, "захваченного" схимонахом Сергием, говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской епархии.

Ранее представитель отца Сергия Всеволод Могучев на своей странице "ВКонтакте" написал о готовности монастыря в новом учебном году принять более 100 учащихся.

Позже в пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили РИА Новости, что монастырь не может обучать детей из-за того, что обитель покинул педагогический состав, а у самой школы при обители нет гослицензии. По словам представителя епархии Анжелы Тамбовой, с 2013 года дети из монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии, ежегодно ОГЭ и ЕГЭ сдавали порядка 10-15 детей.

"Дети, ранее находившиеся на семейной форме обучения в Среднеуральском женском монастыре, в новом учебном году смогут получать очное образование в Свято-Симеоновской православной гимназии на безвозмездной основе", - говорится в сообщении епархии.

Прием документов начнется 17 августа, вся необходимая информация об этом размещена на сайте гимназии.

"Восстановление мирной жизни обители и дальнейшее развитие ныне существующих социальных проектов возможно лишь с возвращением игуменьи Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь", - подытожили в епархии.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.