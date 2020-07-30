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Религия и мировоззрение
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Детей из "захваченного" монастыря на Урале готовы учить в гимназии
Свято-Симеоновская православная гимназия готова принять на обучение детей из Среднеуральского женского монастыря, "захваченного" схимонахом Сергием, говорится в РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T19:18
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, анна кузнецова, новости - религия и мировоззрение, генеральная прокуратура рф, общество

Детей из "захваченного" монастыря на Урале готовы учить в гимназии

13:38 30.07.2020 (обновлено: 19:18 30.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Свято-Симеоновская православная гимназия готова принять на обучение детей из Среднеуральского женского монастыря, "захваченного" схимонахом Сергием, говорится в сообщении на сайте Екатеринбургской епархии.
Ранее представитель отца Сергия Всеволод Могучев на своей странице "ВКонтакте" написал о готовности монастыря в новом учебном году принять более 100 учащихся.
Позже в пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили РИА Новости, что монастырь не может обучать детей из-за того, что обитель покинул педагогический состав, а у самой школы при обители нет гослицензии. По словам представителя епархии Анжелы Тамбовой, с 2013 года дети из монастыря находились на семейной форме обучения и были прикреплены для прохождения аттестации к Свято-Симеоновской православной гимназии, ежегодно ОГЭ и ЕГЭ сдавали порядка 10-15 детей.
"Дети, ранее находившиеся на семейной форме обучения в Среднеуральском женском монастыре, в новом учебном году смогут получать очное образование в Свято-Симеоновской православной гимназии на безвозмездной основе", - говорится в сообщении епархии.
Прием документов начнется 17 августа, вся необходимая информация об этом размещена на сайте гимназии.
"Восстановление мирной жизни обители и дальнейшее развитие ныне существующих социальных проектов возможно лишь с возвращением игуменьи Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь", - подытожили в епархии.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
25 июля, 15:42
Схимонах Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать, а тех, кто закрывает храмы, проклял. Из-за этого церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.
Также Екатеринбургская епархия сообщила, что получила обращения очевидцев, утверждающих, что они стали свидетелями насилия над детьми в монастыре в 2009-2010 годах. Детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова рассказала РИА Новости, что направит обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в обители.
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр
25 июля, 15:50Религия и мировоззрение
Представитель схимонаха Сергия: РПЦ не владеет Среднеуральским монастырем
210110
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Религия и мировоззрениеРелигияАнна КузнецоваНовости - Религия и мировоззрениеГенеральная прокуратура РФОбщество
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