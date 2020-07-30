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Вучич оценил сроки получения вакцины от COVID-19
Президент Сербии Александр Вучич ожидает получение вакцины против COVID-19 в ноябре-декабре этого года и считает нынешнюю эпидемиологическую обстановку в стране РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:37
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7 495 645-6601 
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр вучич, здоровье - общество, китай, белград (город), сша, в мире

Вучич оценил сроки получения вакцины от COVID-19

13:37 30.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает получение вакцины против COVID-19 в ноябре-декабре этого года и считает нынешнюю эпидемиологическую обстановку в стране улучшающейся, о чем сообщил в обращении в четверг.
По последним данным сербского минздрава, с начала пандемии до 15.00 (16.00 мск) среды были выявлены 24 892 зараженных коронавирусом, из которых 372 - за предыдущие сутки. Всего скончались 558 человек, семь из которых за предшествовавшие 24 часа. Госпитализированы 4,5 тысячи больных, причем 143 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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Вучич ранее заявлял, что Сербия ведет переговоры с "одной страной" о получении вакцины против коронавируса, которую та страна, по его словам, уже применяет после завершенного тестирования. Он выразил надежду, что Белград станет одним из первых, кто получит вакцину до конца года.
"Уверен, что вскоре мы во второй раз (после майского ослабления пандемии – ред.) сможем почти полностью победить. Положение во всех наших больницах уже намного легче. В большинстве из них число госпитализированных все меньше, показатели все лучше – речь идет о проценте зараженных. И сегодня до 10.00 (11.00 мск) результаты были лучше, чем вчера", - указал президент Сербии.
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"Мы ожидаем до конца года, с проблемами, которые есть, и при дальнейшем присутствии коронавируса, что в конце ноября или начале декабря получим в свое распоряжение вакцину, которая решит наши проблемы", - отметил сербский лидер.
Члены национального кризисного штаба Сербии по борьбе с коронавирусом подчеркнули 15 июля, что власти страны находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ВучичЗдоровье - ОбществоКитайБелград (город)СШАВ мире
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