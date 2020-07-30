Воробьев проверил ход восстановительных работ в Рузе

Ранее из-за проливных дождей произошел размыв дамбы реки Городянки. Несколько домов и четыре автодороги оказались в зоне подтопления. Воробьев выпустил постановление, в рамках которого было поручено выплатить пострадавшим семьям по 2 миллиона рублей, если жильё восстановлению не подлежи, в случае возможности ремонта компенсация составила 300 тысяч рублей. Кроме того, каждому члену семьи положена выплата по 30 тысяч рублей.