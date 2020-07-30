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Воробьев проверил ход восстановительных работ в Рузе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Рузу проверил ход ликвидации последствий подтопления, которое произошло из-за... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:37
новости подмосковья
андрей воробьев
руза
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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андрей воробьев, руза

Воробьев проверил ход восстановительных работ в Рузе

13:37 30.07.2020
61
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочего визита в Рузу проверил ход ликвидации последствий подтопления, которое произошло из-за непрекращающихся дождей в июле, сообщается в официальном Telegram-канале главы региона.
Ранее из-за проливных дождей произошел размыв дамбы реки Городянки. Несколько домов и четыре автодороги оказались в зоне подтопления. Воробьев выпустил постановление, в рамках которого было поручено выплатить пострадавшим семьям по 2 миллиона рублей, если жильё восстановлению не подлежи, в случае возможности ремонта компенсация составила 300 тысяч рублей. Кроме того, каждому члену семьи положена выплата по 30 тысяч рублей.
"Через два дня мы уже восстановили движение, но все работы, активная фаза, велись в течение недели. Слава богу все живы", - приводятся слова Воробьева.
В рамках восстановительных работ движение было восстановлено 19 июля. Большинство владельцев пострадавших домовладений уже получили компенсационные выплаты.
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