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Свыше 41 тысячи россиян прибыли в аэропорты Подмосковья вывозными рейсами
Правительство Московской области в июле встретило более 41 тысячи граждан, прибывших вывозными рейсами из зарубежных стран в аэропорты Шереметьево, Домодедово и РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:34
2020-07-30T13:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество