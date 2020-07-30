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Новости Подмосковья
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Свыше 41 тысячи россиян прибыли в аэропорты Подмосковья вывозными рейсами
Правительство Московской области в июле встретило более 41 тысячи граждан, прибывших вывозными рейсами из зарубежных стран в аэропорты Шереметьево, Домодедово и РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:34
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353
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московская область (подмосковье), общество

Свыше 41 тысячи россиян прибыли в аэропорты Подмосковья вывозными рейсами

13:34 30.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту "Домодедово"
Пассажиры в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Правительство Московской области в июле встретило более 41 тысячи граждан, прибывших вывозными рейсами из зарубежных стран в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Ежедневно в аэропорты региона прибывает до четырех вывозных рейсов, на каждом находятся от 80 до 360 пассажиров.
"Всего с начала апреля областной Минтранс встретил из аэропортов более 41,3 тысяч пассажиров, которые прилетели из 69 стран. В июле в аэропорты Подмосковья прибыло 12,8 тысяч граждан, из них 6,4 тысяч жителей Москвы и области доставили из аэропортов до дома, а 3,7 тысяч человек размещены в областных обсерваторах для соблюдения двухнедельного карантина", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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