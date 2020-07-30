Свыше 41 тысячи россиян прибыли в аэропорты Подмосковья вывозными рейсами

Ежедневно в аэропорты региона прибывает до четырех вывозных рейсов, на каждом находятся от 80 до 360 пассажиров.

"Всего с начала апреля областной Минтранс встретил из аэропортов более 41,3 тысяч пассажиров, которые прилетели из 69 стран. В июле в аэропорты Подмосковья прибыло 12,8 тысяч граждан, из них 6,4 тысяч жителей Москвы и области доставили из аэропортов до дома, а 3,7 тысяч человек размещены в областных обсерваторах для соблюдения двухнедельного карантина", - говорится в сообщении.