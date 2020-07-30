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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
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Липецкий облсовет скорректировал бюджет для преодоления последствий COVID
Депутаты Липецкого областного совета внесли изменения в текущий бюджет региона в связи с поступлением из федерального центра в областную казну 423 миллионов... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:32
липецкая область
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коронавирус в россии

Липецкий облсовет скорректировал бюджет для преодоления последствий COVID

13:32 30.07.2020
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 30 июл – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета внесли изменения в текущий бюджет региона в связи с поступлением из федерального центра в областную казну 423 миллионов рублей - средства пошли на устранение последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Липецкая область постепенно возвращается к привычной жизни. Большинство ограничений, которые вводились у нас из-за COVID-19, сняты. Несмотря на это, финансирование мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями для региона и его жителей остаются в первых строках нашей повестки дня. Сегодня депутаты регионального парламента выделили значительные средства на выплаты безработным, а также на стимулирующие выплаты медикам и работникам стационарных организаций социального обслуживания", - приводит пресс-служба слова спикера облсовета Павла Путилина.
Так, 223 миллиона рублей выделены на социальные выплаты безработным и еще 21 миллион - на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда. Дополнительные 239 миллионов рублей предусмотрены на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медикам и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых был выявлен коронавирус. Помимо этого, более 39 миллионов рублей из местного бюджета пойдет на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, отделений, созданных вне стационарных организаций соцобслуживания, и лицам из групп риска заражения COVID-19.
Еще 143 миллиона рублей из бюджета области дополнительно направлены на господдержку малого и среднего предпринимательства, 100 миллионов - на обеспечение деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, 81 миллион - на поддержку производства масличных культур. Также предусмотрено уменьшение расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе на 560 миллионов рублей.
С учетом корректировок областной бюджет в текущем году по доходам составил 69 миллиардов рублей, по расходам – 76,7 миллиарда, дефицит – 7,7 миллиарда рулей.
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