Эксперт: Китай стремится диверсифицировать импорт СПГ с помощью России

МОСКВА, 30 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". стремится к диверсификации импорта энергоресурсов, и одно из новых направлений диверсификации — российско-китайское сотрудничество в области природного газа, заявил в интервью Sputnik доцент Института политического и административного управления Тяньцзиньского педагогического университета Ши Дунмин. Китай стремится к диверсификации импорта энергоресурсов, и одно из новых направлений диверсификации — российско-китайское сотрудничество в области природного газа, заявил в интервью Sputnik доцент Института политического и административного управления Тяньцзиньского педагогического университета Ши Дунмин.

Как сообщили СМИ со ссылкой н а данные Главного таможенного управления КНР, в июне этого года из России в Китай было поставлено 369 тысяч тонн СПГ, что на 20.7% больше, чем месяцем ранее. В июне в Китай из США было поставлено 340 тысяч тонн СПГ, рост за месяц составил 2,4%. Объем российского экспорта СПГ в Китай превысил американский.

Как отмечает Ши Дунмин, это объясняется тем, что Китай, прежде всего, исходит из принципа диверсификации импорта, и стремится диверсифицировать источники поставок нефти и газа. Объем импорта СПГ из Австралии, Малайзии, Индонезии в Китай также увеличивается.

Резкий поворот в американо-китайских отношениях также повлиял и на торговлю между странами. В торговле энергоресурсами Китай стремится хеджировать и минимизировать риски и не хочет слишком сильно зависеть от США, сказал эксперт.

Кроме того, Россия обладает еще большим преимуществом в области природного газа, по сравнению с нефтяной сферой, это новое направление для (российско-китайского) сотрудничества, подчеркнул Ши Дунмин. По его словам, Россия и Китай в освоении российского природного газа добились очевидного прогресса. Проект российско-китайского энергетического сотрудничества Ямал СПГ оказался успешным. После запуска в 2018 году, в рамках проекта уже были осуществлены поставки в Китай по Северному морскому пути.

Развитие поставок российского СПГ в Китай идет такими быстрыми темпами, что еще несколько лет назад никто не мог этого предвидеть. Страны были в основном заняты вопросами поставок трубопроводного газа в Китай. Сложившееся результативное сотрудничество России и Китая, вкупе с изменениями в американо-китайских отношениях - все это объективно содействовало развитию российско-китайского сотрудничества в области СПГ, заявил эксперт.