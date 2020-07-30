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Россия-Китай: Главное
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Эксперт: Китай стремится диверсифицировать импорт СПГ с помощью России
Китай стремится к диверсификации импорта энергоресурсов, и одно из новых направлений диверсификации — российско-китайское сотрудничество в области природного... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:30
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россия, китай

Эксперт: Китай стремится диверсифицировать импорт СПГ с помощью России

13:30 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта "Ямал СПГ" в Китай
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в Китай
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 30 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай стремится к диверсификации импорта энергоресурсов, и одно из новых направлений диверсификации — российско-китайское сотрудничество в области природного газа, заявил в интервью Sputnik доцент Института политического и административного управления Тяньцзиньского педагогического университета Ши Дунмин.
Как сообщили СМИ со ссылкой н а данные Главного таможенного управления КНР, в июне этого года из России в Китай было поставлено 369 тысяч тонн СПГ, что на 20.7% больше, чем месяцем ранее. В июне в Китай из США было поставлено 340 тысяч тонн СПГ, рост за месяц составил 2,4%. Объем российского экспорта СПГ в Китай превысил американский.
Как отмечает Ши Дунмин, это объясняется тем, что Китай, прежде всего, исходит из принципа диверсификации импорта, и стремится диверсифицировать источники поставок нефти и газа. Объем импорта СПГ из Австралии, Малайзии, Индонезии в Китай также увеличивается.
Резкий поворот в американо-китайских отношениях также повлиял и на торговлю между странами. В торговле энергоресурсами Китай стремится хеджировать и минимизировать риски и не хочет слишком сильно зависеть от США, сказал эксперт.
Кроме того, Россия обладает еще большим преимуществом в области природного газа, по сравнению с нефтяной сферой, это новое направление для (российско-китайского) сотрудничества, подчеркнул Ши Дунмин. По его словам, Россия и Китай в освоении российского природного газа добились очевидного прогресса. Проект российско-китайского энергетического сотрудничества Ямал СПГ оказался успешным. После запуска в 2018 году, в рамках проекта уже были осуществлены поставки в Китай по Северному морскому пути.
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
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Больше чем у США. Китай закупил 396 тыс. тонн СПГ у России в июне
Развитие поставок российского СПГ в Китай идет такими быстрыми темпами, что еще несколько лет назад никто не мог этого предвидеть. Страны были в основном заняты вопросами поставок трубопроводного газа в Китай. Сложившееся результативное сотрудничество России и Китая, вкупе с изменениями в американо-китайских отношениях - все это объективно содействовало развитию российско-китайского сотрудничества в области СПГ, заявил эксперт.
Согласно отчету, за 5 месяцев 2020 года Китай импортировал более 40 миллионов тонн природного газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 1,9%. По прогнозу консалтинговой компании Rystad Energy, к 2022 году Китай обгонит Японию по объемам импорта СПГ и займет первое место в мире по импорту СПГ.
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