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В Кремле не знают о причинах задержания россиян в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с большими допусками относиться к словам экспертов о причинах задержания россиян в Белоруссии. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:27
задержание россиян под минском
донбасс
дмитрий песков
белоруссия
сирия
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, донбасс, дмитрий песков, белоруссия, сирия

В Кремле не знают о причинах задержания россиян в Белоруссии

13:27 30.07.2020
635
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с большими допусками относиться к словам экспертов о причинах задержания россиян в Белоруссии.
Отвечая на вопрос журналиста, сославшегося на мнения о том, что основанием для задержания россиян стало их участие в боевых действиях в Донбассе и в Сирии, Песков заявил: "Вы знаете, вы, наверное, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для задержания".
"За что их преследовать (в России)? А кто вам сказал, что они там (в Донбассе) принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить", - добавил он.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
10:56
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
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Задержание россиян под МинскомДонбассДмитрий ПесковБелоруссияСирия
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