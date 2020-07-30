https://ria.ru/20200730/1575163415.html
В Кремле не знают о причинах задержания россиян в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал с большими допусками относиться к словам экспертов о причинах задержания россиян в Белоруссии. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:27
2020-07-30T13:27
задержание россиян под минском
донбасс
дмитрий песков
белоруссия
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://ria.ru/20200730/1575150507.html
5
донбасс
белоруссия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_ec96e4060baec93c58179391adc78f77.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_425:0:2473:2048_1400x0_80_0_0_1604b98eac7332009ca901be2319a94f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, донбасс, дмитрий песков, белоруссия, сирия