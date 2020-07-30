Юридически в России нет понятия частной военной компании, заявил Песков

"Что такое ЧВК "Вагнер"? В России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет. Что такое ЧВК? Есть частные охранные предприятия, ЧОПы, частные фирмы охранные. А такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет", - заявил Песков.