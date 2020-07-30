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Юридически в России нет понятия частной военной компании, заявил Песков
Юридически в России нет понятия частной военной компании (ЧВК), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:27
задержание россиян под минском
донбасс
захар прилепин
дмитрий песков
минск
белоруссия
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задержание россиян под минском, донбасс, захар прилепин, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

Юридически в России нет понятия частной военной компании, заявил Песков

13:27 30.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Юридически в России нет понятия частной военной компании (ЧВК), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают обвинения задержанных в Белоруссии россиян в причастности к ЧВК "Вагнер".
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
"Что такое ЧВК "Вагнер"? В России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет. Что такое ЧВК? Есть частные охранные предприятия, ЧОПы, частные фирмы охранные. А такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет", - заявил Песков.
Он отметил, что не располагает каким-то данными о "каких-то военных компаниях".
Отвечая на реплику журналиста, что Захар Прилепин якобы подтвердил, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, с которыми он был вместе на Донбассе, Песков заметил: "Мы будем этот учитывать". На уточняющий вопрос о том, не повлияет ли этот факт на оценку того, за что задержаны россияне, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
01:47
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
26101002
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Задержание россиян под МинскомДонбассЗахар ПрилепинДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
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