Юридически в России нет понятия частной военной компании, заявил Песков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Юридически в России нет понятия частной военной компании (ЧВК), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают обвинения задержанных в Белоруссии россиян в причастности к ЧВК "Вагнер".
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
"Что такое ЧВК "Вагнер"? В России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет. Что такое ЧВК? Есть частные охранные предприятия, ЧОПы, частные фирмы охранные. А такого понятия, как ЧВК, в российском законодательстве нет", - заявил Песков.
Он отметил, что не располагает каким-то данными о "каких-то военных компаниях".
Отвечая на реплику журналиста, что Захар Прилепин якобы подтвердил, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, с которыми он был вместе на Донбассе, Песков заметил: "Мы будем этот учитывать". На уточняющий вопрос о том, не повлияет ли этот факт на оценку того, за что задержаны россияне, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.