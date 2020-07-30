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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575163143.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 49 591
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1356, до 49 591, всего с начала пандемии умерли 2304 человека, сообщил телеканал... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, румыния, в мире

В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 49 591

13:24 30.07.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 1356, до 49 591, всего с начала пандемии умерли 2304 человека, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 48 235 случаях заражения, 2269 из которых стали летальными.
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Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодня в Румынии подтвержден 49 591 случай заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 2304 человека, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом отмечается, что более 26,6 тысячи пациентов выздоровели.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 16 августа. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗРумынияВ мире
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