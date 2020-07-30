https://ria.ru/20200730/1575163061.html
Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском
Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:23
2020-07-30T13:53
новости - экология
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
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иркутская область
усолье-сибирское
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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новости - экология, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области
непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Мы с вами сегодня рассмотрим ситуацию - она непростая - экологическую ситуацию, которая складывается в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Исполняющий обязанности губернатора обратился с просьбой к федеральным органам власти рассмотреть это на нашем уровне", - заявил Путин в начале совещания по экологической ситуации в этом городе, которое прошло по видеосвязи.
Президент отметил, что перед этой встречей внимательно посмотрел, что там происходит, изучил необходимые информационные материалы.
"Это очевидно всем тем, кто занимался этой проблемой, ясно: груз экологических проблем накапливался здесь очень давно - ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии", - подчеркнул глава государства.