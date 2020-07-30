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Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском
Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:53
новости - экология
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
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иркутская область
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости - экология, владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское

Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

13:23 30.07.2020 (обновлено: 13:53 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами сегодня рассмотрим ситуацию - она непростая - экологическую ситуацию, которая складывается в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Исполняющий обязанности губернатора обратился с просьбой к федеральным органам власти рассмотреть это на нашем уровне", - заявил Путин в начале совещания по экологической ситуации в этом городе, которое прошло по видеосвязи.
Президент отметил, что перед этой встречей внимательно посмотрел, что там происходит, изучил необходимые информационные материалы.
"Это очевидно всем тем, кто занимался этой проблемой, ясно: груз экологических проблем накапливался здесь очень давно - ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие. И сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии", - подчеркнул глава государства.
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Новости - ЭкологияВладимир ПутинИркутская областьУсолье-Сибирское
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