Путин оценил экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экологическая ситуация в городе Экологическая ситуация в городе Усолье-Сибирское Иркутской области непростая, груз экологических проблем накапливался там ещё с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии, заявил президент РФ Владимир Путин

"Мы с вами сегодня рассмотрим ситуацию - она непростая - экологическую ситуацию, которая складывается в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Исполняющий обязанности губернатора обратился с просьбой к федеральным органам власти рассмотреть это на нашем уровне", - заявил Путин в начале совещания по экологической ситуации в этом городе, которое прошло по видеосвязи.

Президент отметил, что перед этой встречей внимательно посмотрел, что там происходит, изучил необходимые информационные материалы.