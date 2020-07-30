https://ria.ru/20200730/1575163013.html
В Кремле не знали заранее о свадьбе журналиста Андрея Колесникова
В Кремле не знали заранее о свадьбе специального корреспондента "Коммерсанта" и главного редактора "Русского пионера" Андрея Колесникова, поэтому президент вряд РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:23
2020-07-30T13:23
андрей колесников
дмитрий песков
общество
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https://ria.ru/20200720/1574579485.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154833/32/1548333206_0:1827:2048:2979_1400x0_80_0_0_5a71127d8340be9f9339e34a6bebf50c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей колесников, дмитрий песков, общество