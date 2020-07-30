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В Кремле не знали заранее о свадьбе журналиста Андрея Колесникова
В Кремле не знали заранее о свадьбе специального корреспондента "Коммерсанта" и главного редактора "Русского пионера" Андрея Колесникова, поэтому президент вряд РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:23
андрей колесников
дмитрий песков
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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андрей колесников, дмитрий песков, общество

В Кремле не знали заранее о свадьбе журналиста Андрея Колесникова

13:23 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлавный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников
Главный редактор журнала Русский пионер Андрей Колесников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Главный редактор журнала "Русский пионер" Андрей Колесников. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Кремле не знали заранее о свадьбе специального корреспондента "Коммерсанта" и главного редактора "Русского пионера" Андрея Колесникова, поэтому президент вряд ли поздравил его со свадьбой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Не думаю, что он поздравил со свадьбой. Честно говоря, я только вчера узнал о том, что он женился. Мы от всего сердца его поздравляем, желаем счастья, радости и счастливой семейной жизни. Но поскольку узнали только вчера вечером, Андрей не поделился с нами заранее этой радостью, но вчера вечером, когда узнали, мы очень обрадовались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поздравил ли президент Колесникова со свадьбой.
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