В Кремле не знали заранее о свадьбе журналиста Андрея Колесникова

"Не думаю, что он поздравил со свадьбой. Честно говоря, я только вчера узнал о том, что он женился. Мы от всего сердца его поздравляем, желаем счастья, радости и счастливой семейной жизни. Но поскольку узнали только вчера вечером, Андрей не поделился с нами заранее этой радостью, но вчера вечером, когда узнали, мы очень обрадовались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поздравил ли президент Колесникова со свадьбой.