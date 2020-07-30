Генерал ФСБ прокомментировал арест за госизмену военного в Севастополе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Спецслужбы Спецслужбы Украины используют в Крыму свои оставшиеся ресурсы для ведения разведдеятельности против России, заявил РИА Новости бывший начальник ЦОС ФСБ , член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал Александр Михайлов.

Сегодня ФСБ сообщила, что в Севастополе военнослужащий Черноморского флота России заключен под стражу за государственную измену, ему вменяют работу на украинскую военную разведку.

"Слишком короткий промежуток времени прошел между воссоединением Крыма с Россией, там еще осталось много людей, которые имеют близких родственников на Украине, вполне возможно, из числа работающих в спецслужбах Украины или правоохранительных органах. Это естественный процесс, когда вчера братское государство стало вести работу против России. И, естественно, они используют свои оставшиеся в Крыму свои ресурсы для получения разведывательной информации", - сказал Михайлов.

Он подчеркнул, что именно поэтому ФСБ находится в Крыму "в состоянии режима, то есть повышенной готовности".