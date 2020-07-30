https://ria.ru/20200730/1575162682.html
Генерал ФСБ прокомментировал арест за госизмену военного в Севастополе
Спецслужбы Украины используют в Крыму свои оставшиеся ресурсы для ведения разведдеятельности против России, заявил РИА Новости бывший начальник ЦОС ФСБ, член... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:19
2020-07-30T13:31
россия
черноморский флот вмф россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
севастополь
украина
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575146732.html
Stas Dremov
Ну да, наверно написал СМС-ку родственникам в Украину "А у нас учения будут тогда-то ..." Все Шпионаж! Вспомнил как закрыли одну что смснула о перемещении войск, когда была агрессия против Грузии...
75
Андрей Левицкий
А вот нечего отсылать такую информацию иностранцам, даже друзьям. Болтун - находка для шпиона.
63
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россия
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486243_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_ffdbe407bc054cfcef6c5943e580479b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черноморский флот вмф россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, севастополь, украина, происшествия
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Спецслужбы Украины
используют в Крыму свои оставшиеся ресурсы для ведения разведдеятельности против России, заявил РИА Новости бывший начальник ЦОС ФСБ
, член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал Александр Михайлов.
Сегодня ФСБ сообщила, что в Севастополе
военнослужащий Черноморского флота России заключен под стражу за государственную измену, ему вменяют работу на украинскую военную разведку.
"Слишком короткий промежуток времени прошел между воссоединением Крыма с Россией, там еще осталось много людей, которые имеют близких родственников на Украине, вполне возможно, из числа работающих в спецслужбах Украины или правоохранительных органах. Это естественный процесс, когда вчера братское государство стало вести работу против России. И, естественно, они используют свои оставшиеся в Крыму свои ресурсы для получения разведывательной информации", - сказал Михайлов.
Он подчеркнул, что именно поэтому ФСБ находится в Крыму "в состоянии режима, то есть повышенной готовности".
"Там есть люди, которые либо разочаровались, либо за деньги начали работать на зарубежные спецслужбы. Не надо забывать, что территория Крыма долгое время была в составе другого государства, поэтому надо быть всегда готовым к любому повороту событий", - сказал генерал ФСБ.