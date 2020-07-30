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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575162523.html
Директор НИИ Склифосовского рассказал, почему важно носить маску
Носить маску и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо, так как риск заражения коронавирусом до сих пор существует, несмотря на то, что эпидемия... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:17
распространение нового коронавируса
сергей петриков
коронавирус covid-19
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
здоровье - общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей петриков, коронавирус covid-19, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, здоровье - общество

Директор НИИ Склифосовского рассказал, почему важно носить маску

13:17 30.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота турагентства Anex Tour
Работа турагентства Anex Tour
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Носить маску и соблюдать социальную дистанцию по-прежнему необходимо, так как риск заражения коронавирусом до сих пор существует, несмотря на то, что эпидемия пошла на спад, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
"На самом деле это важно из-за того, что эпидемия полностью не закончилась, она идет на спад. Сейчас, конечно, остается риск того, что кто-то заражен и может передать вирус в местах большого скопления людей", - ответил Петриков на вопрос, почему важно продолжать носить маски.
По его словам, чтобы минимизировать риск заражения вирусом, москвичам по-прежнему необходимо соблюдать требования социального дистанцирования в местах большого скопления людей и носить маску.
Петриков отметил, что в первую очередь маски необходимы, если человек чувствует какое-то недомогание, у него першит горло или заложен нос, есть какие-то минимальные признаки простуды или респираторного заболевания.
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"У нас очень многие люди не придают этому значения – им кажется, что они чуть-чуть заболели, простыли, но на самом деле может развиваться вирусная инфекция, не обязательно коронавирусная, это может быть ОРВИ или грипп", - добавил директор НИИ Склифосовского.
Он напомнил основной принцип защиты масок от вируса: она позволяет фильтровать воздух, а также защищает всех окружающих от риска заражения вирусом, поэтому при общении с людьми, даже если нет симптомов простуды, маску лучше все-таки носить.
"Надо понимать, что человек может невольно касаться своего лица, и ношение масок предотвращает такие заносы вируса, когда вы потрогали какой-то предмет, а затем трогаете свое лицо. Мне кажется, что надо продолжать дисциплину и продолжать быть осторожными", - отметил врач.
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По словам специалиста, как долго еще могут сохраняться рекомендации по ношению масок, будет зависеть от того, когда эпидемиологи дадут отмашку, что эпидемия закончилась или близка к своему окончанию.
"Это сложный вопрос. Надо понимать, что вирус появился и столкнулся с человеческой популяцией полгода назад и мы очень мало о нем знаем. Конечно, удалось узнать многое об этом вирусе, но этого недостаточно, человечество знает о нем еще не все. Поэтому надо быть настороже, ведь мы не знаем его особенностей, не знаем точно все его сезонности. Поэтому надо сохранять режим и ношения масок, и социальной дистанции, в этом нет ничего сложного", - резюмировал собеседник агентства.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей ПетриковКоронавирус COVID-19НИИ скорой помощи имени Н. В. СклифосовскогоЗдоровье - Общество
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