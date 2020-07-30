https://ria.ru/20200730/1575162506.html
Совещание по экологической ситуации в Иркутской области. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области с исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:25
2020-07-30T13:29
новости - экология
владимир путин
иркутская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Совещание Владимира Путина по экологической ситуации в Иркутской области
LIVE: Совещание Владимира Путина по экологической ситуации в Иркутской области
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, новости - экология, владимир путин, иркутская область, общество
Совещание по экологической ситуации в Иркутской области. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области с исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым, вице-премьером Викторией Абрамченко, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, министром МЧС Евгением Зиничевым и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.
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