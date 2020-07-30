Совещание по экологической ситуации в Иркутской области. Трансляция

Владимир Путин проводит совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области с исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым, вице-премьером Викторией Абрамченко, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, министром МЧС Евгением Зиничевым и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Усолье-Сибирском находилось много химических предприятий, которые производили вредные выбросы на протяжении десятков лет.