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Совещание по экологической ситуации в Иркутской области. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области с исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:29
новости - экология
владимир путин
иркутская область
общество
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иркутская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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LIVE: Совещание Владимира Путина по экологической ситуации в Иркутской области
LIVE: Совещание Владимира Путина по экологической ситуации в Иркутской области
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видео, новости - экология, владимир путин, иркутская область, общество
Совещание по экологической ситуации в Иркутской области. Трансляция
Владимир Путин проводит совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области с исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым, вице-премьером Викторией Абрамченко, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, министром МЧС Евгением Зиничевым и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.
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Совещание по экологической ситуации в Иркутской области. Трансляция

13:25 30.07.2020 (обновлено: 13:29 30.07.2020)
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Владимир Путин проводит совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирское Иркутской области с исполняющим обязанности губернатора Игорем Кобзевым, вице-премьером Викторией Абрамченко, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, министром МЧС Евгением Зиничевым и главой Министерства обороны Сергеем Шойгу.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Усолье-Сибирском находилось много химических предприятий, которые производили вредные выбросы на протяжении десятков лет.
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Новости - ЭкологияВладимир ПутинИркутская областьОбщество
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