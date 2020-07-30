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В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1228
Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 1228 человек, сообщается на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:15
2020-07-30T13:15
распространение нового коронавируса
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире