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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575162396.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1228
Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 1228 человек, сообщается на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:15
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1228

13:15 30.07.2020
164
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 30 июл – РИА Новости. Четыре новых случая заражения COVID-19 выявлены в Латвии за минувшие сутки, общее число заболевших достигло 1228 человек, сообщается на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦПКЗ).
"За минувшие 24 часа в Латвии сделано 1704 теста на COVID-19. Зарегистрированы четыре новых случая заболевания", - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии сделано 197 035 анализов. Заболели 1228 человек, выздоровели 1052 пациента, умер 31.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,5 миллиона случаев заражения, свыше 656 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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