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Суд в Кузбассе продлил арест руководителям ТЦ "Зимняя вишня"
Кемеровский областной суд оставил без изменения апелляционную жалобу адвокатов руководителей ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, Георгия Соболева и Надежды... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:11
пожар в торговом центре в кемерово
кемеровский областной суд
кемерово
происшествия
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пожар в торговом центре в кемерово, кемеровский областной суд, кемерово, происшествия

Суд в Кузбассе продлил арест руководителям ТЦ "Зимняя вишня"

13:11 30.07.2020
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© РИА Новости . МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
© РИА Новости . МЧС РФ
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил без изменения апелляционную жалобу адвокатов руководителей ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, Георгия Соболева и Надежды Судденок, оставив их под арестом до 26 октября, сообщается на сайте Кемеровского областного суда.
Все трое фигурантов являются обвиняемыми по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Всего по делу проходят восемь человек: кроме указанных, это руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.
Генину, Полозиненко, Никитину и Бурсину суд изменил меру пресечения на более мягкую – запрет определенных действий.
"Тридцатого июля 2020 года Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. на постановление Заводского районного суда города Кемерово от 2 июля 2020 года. Постановлением Заводского районного суда города Кемерово в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. оставлена без изменения мера пресечения в виде заключения под стражу, продлен срок содержания под стражей на 3 месяца - до 26 октября 2020 года", – говорится в сообщении.
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"По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Заводского районного суда Кемерово от 2 июля 2020 года в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов подсудимых оставлены без удовлетворения", – добавляется в сообщении.
Богдановой, Соболеву и Судденок вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них – дети.
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
25 марта, 16:25Сказано в эфире
Адвокат прокомментировал процесс над совладельцем "Зимней вишни"Из Польши в Россию экстрадировали одного из фигурантов уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Как отметил в интервью радио Sputnik адвокат Александр Балян, судебный процесс над Вячеславом Вишневским может стать показательным.
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровский областной судКемеровоПроисшествия
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