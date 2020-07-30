Суд в Кузбассе продлил арест руководителям ТЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 30 июл - РИА Новости. Кемеровский областной суд оставил без изменения апелляционную жалобу адвокатов руководителей ТЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, Георгия Соболева и Надежды Судденок, оставив их под арестом до 26 октября, сообщается на сайте Кемеровского областного суда.

Все трое фигурантов являются обвиняемыми по первому делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Всего по делу проходят восемь человек: кроме указанных, это руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании – инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин.

Генину, Полозиненко, Никитину и Бурсину суд изменил меру пресечения на более мягкую – запрет определенных действий.

"Тридцатого июля 2020 года Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. на постановление Заводского районного суда города Кемерово от 2 июля 2020 года. Постановлением Заводского районного суда города Кемерово в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. оставлена без изменения мера пресечения в виде заключения под стражу, продлен срок содержания под стражей на 3 месяца - до 26 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

"По итогам судебного заседания суд апелляционной инстанции оставил постановление Заводского районного суда Кемерово от 2 июля 2020 года в отношении Богдановой Ю.А., Соболева Г.В., Судденок Н.В. без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов подсудимых оставлены без удовлетворения", – добавляется в сообщении.

Богдановой, Соболеву и Судденок вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 238 УК РФ) и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (часть 3 статьи 219).