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В Кремле рассчитывают получить данные по задержанию россиян в Белоруссии
Москва рассчитывает получить исчерпывающие данные по задержанию россиян после встреч посла РФ в МИД Белоруссии и контактов спецслужб, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:34
задержание россиян под минском
мид белоруссии
дмитрий песков
москва
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, мид белоруссии, дмитрий песков, москва, минск, белоруссия, в мире

В Кремле рассчитывают получить данные по задержанию россиян в Белоруссии

13:10 30.07.2020 (обновлено: 13:34 30.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает получить исчерпывающие данные по задержанию россиян после встреч посла РФ в МИД Белоруссии и контактов спецслужб, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее в четверг пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что дипломатическое ведомство запросило у посла России в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных россиян, имеющих "опыт участия в вооруженных конфликтах".
"Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сказал Песков журналистам.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
01:47
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
1701030
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Задержание россиян под МинскомМИД БелоруссииДмитрий ПесковМоскваМинскБелоруссияВ мире
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