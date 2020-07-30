В Кремле рассчитывают получить данные по задержанию россиян в Белоруссии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает получить исчерпывающие данные по задержанию россиян после встреч посла РФ в МИД Белоруссии и контактов спецслужб, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее в четверг пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что дипломатическое ведомство запросило у посла России в республике разъяснения о целях нахождения в стране задержанных россиян, имеющих "опыт участия в вооруженных конфликтах".
"Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сказал Песков журналистам.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".