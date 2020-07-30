https://ria.ru/20200730/1575161884.html
На Мадейре запретят гулять в общественных местах без маски
С 1 августа власти португальского острова Мадейра обяжут туристов и местных жителей носить маски в общественных местах, сообщает Express. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:40
2020-07-30T15:40
коронавирус covid-19
туризм
туризм
новости - туризм
мадейра
португалия
лиссабон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/05/1561750521_0:158:3079:1890_1400x0_80_0_0_18feb83b4ef4e2d0a8cdf196ae610358.jpg
https://ria.ru/20200730/1574770598.html
мадейра
португалия
лиссабон (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156175/05/1561750521_0:158:3079:1890_1400x0_80_0_0_18feb83b4ef4e2d0a8cdf196ae610358.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156175/05/1561750521_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_472b10bcdce99758c1e9d1186b47a6c1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156175/05/1561750521_516:0:2564:2048_1400x0_80_0_0_f59927dc789fd2f1493f749bf38889f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, мадейра, португалия, лиссабон (город)
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
С 1 августа власти португальского острова Мадейра обяжут туристов и местных жителей носить маски в общественных местах, сообщает
Express.
Мадейра – первый регион в Португалии, принявший подобные меры. Сообщается, что соблюдать масочный режим придется на прогулке, в горах, на пляже. Сейчас эти правила касаются только закрытых помещений и общественного транспорта.
Начальник службы здравоохранения острова Педро Рамос отметил, что ношение маски нужно для того, чтобы туристы понимали, как ответственно регион относится к пандемии. Сейчас уровень заболеваемости на Мадейре низкий – чуть более 100 случаев, из которых 97 зараженных выздоровели.
В Португалии более 50 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 1725 из них — летальные. Зафиксирован всплеск заражений в Лиссабоне.