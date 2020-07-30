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На Мадейре запретят гулять в общественных местах без маски
С 1 августа власти португальского острова Мадейра обяжут туристов и местных жителей носить маски в общественных местах, сообщает Express. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:40
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, мадейра, португалия, лиссабон (город)

На Мадейре запретят гулять в общественных местах без маски

15:40 30.07.2020
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© РИА Новости / Александр КовалевГород Фуншал на острове Мадейра.
Город Фуншал на острове Мадейра.
© РИА Новости / Александр Ковалев
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. С 1 августа власти португальского острова Мадейра обяжут туристов и местных жителей носить маски в общественных местах, сообщает Express.
Мадейра – первый регион в Португалии, принявший подобные меры. Сообщается, что соблюдать масочный режим придется на прогулке, в горах, на пляже. Сейчас эти правила касаются только закрытых помещений и общественного транспорта.
Начальник службы здравоохранения острова Педро Рамос отметил, что ношение маски нужно для того, чтобы туристы понимали, как ответственно регион относится к пандемии. Сейчас уровень заболеваемости на Мадейре низкий – чуть более 100 случаев, из которых 97 зараженных выздоровели.
В Португалии более 50 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 1725 из них — летальные. Зафиксирован всплеск заражений в Лиссабоне.
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