На Мадейре запретят гулять в общественных местах без маски

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. С 1 августа власти португальского острова Мадейра обяжут туристов и местных жителей носить маски в общественных местах, С 1 августа власти португальского острова Мадейра обяжут туристов и местных жителей носить маски в общественных местах, сообщает Express.

Мадейра – первый регион в Португалии, принявший подобные меры. Сообщается, что соблюдать масочный режим придется на прогулке, в горах, на пляже. Сейчас эти правила касаются только закрытых помещений и общественного транспорта.

Начальник службы здравоохранения острова Педро Рамос отметил, что ношение маски нужно для того, чтобы туристы понимали, как ответственно регион относится к пандемии. Сейчас уровень заболеваемости на Мадейре низкий – чуть более 100 случаев, из которых 97 зараженных выздоровели.