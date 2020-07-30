Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200730/1575161842.html
Астрономы нашли звездное скопление, разорванное нашей Галактикой
Ученые обнаружили звездный поток, состоящий из остатков древнего шарового скопления, разорванного гравитацией Млечного Пути два миллиарда лет назад. Результаты... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:15
риа наука
физика
космос - риа наука
сиднейский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575157862_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_d2ccb8bfff47f7131384cde6f72e57f4.jpg
https://ria.ru/20200713/1574298672.html
https://ria.ru/20200503/1570937331.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575157862_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_d2ccb8bfff47f7131384cde6f72e57f4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575157862_609:0:2560:1463_1400x0_80_0_0_d5f9926dcdc2f6cab47e77694de2cee7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575157862_1097:0:2560:1463_1400x0_80_0_0_50b589cc711c21d8ea6698cc004c56b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
физика, космос - риа наука, сиднейский университет

Астрономы нашли звездное скопление, разорванное нашей Галактикой

13:09 30.07.2020 (обновлено: 13:15 30.07.2020)
5591
© James Josephides (Swinburne Astronomy Productions) and the S5 CollaborationТак в представлении художника выглядит поток звезд, оторванных от шарового скопления Феникса и окружающих Млечный Путь (слева). Справа - крупные звезды из потока Феникса
Так в представлении художника выглядит поток звезд, оторванных от шарового скопления Феникса и окружающих Млечный Путь (слева). Справа - крупные звезды из потока Феникса
© James Josephides (Swinburne Astronomy Productions) and the S5 Collaboration
Так в представлении художника выглядит поток звезд, оторванных от шарового скопления Феникса и окружающих Млечный Путь (слева). Справа - крупные звезды из потока Феникса
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ученые обнаружили звездный поток, состоящий из остатков древнего шарового скопления, разорванного гравитацией Млечного Пути два миллиарда лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Шаровые скопления — это сферы, состоящие из сотен тысяч и даже миллионов звезд, связанных гравитацией и вращающихся вокруг галактического ядра. В нашей Галактике находится около 150 шаровых скоплений. Но "сфера из звезд", которую недавно обнаружили астрономы международного консорциума S5, сильно отличается от привычных и хорошо изученных шаровых скоплений Млечного Пути.
Работая на Англо-австралийском телескопе (ААТ), расположенном в штате Новый Южный Уэльс в Австралии и измеряя скорости потока звезд в созвездии Феникса, они выявили остатки шарового скопления, звезды которого имеют гораздо меньшее количество тяжелых элементов, чем в других подобных образованиях.
"Как только мы выяснили, какие звезды принадлежат потоку, мы измерили количество их элементов, более тяжелых, чем водород и гелий — то, что астрономы называют металличностью, — приводятся в пресс-релизе обсерватории Лоуэлла слова первого автора исследования Чжэнь Ваня (Zhen Wan) из Сиднейского университета. — Мы были очень удивлены, обнаружив, что поток Феникса имеет очень низкую металличность. Это его заметно отличает от всех других шаровых скоплений в Галактике".
После Большого взрыва во Вселенной существовало лишь водород и гелий. Эти элементы сформировали первое поколение звезд. Именно в этих и последующих поколениях звезд были сформированы более тяжелые элементы.
Гелиевое ядро красных гигантов вращается в 10 раз быстрее, чем его внешние оболочки
13 июля, 19:17РИА Наука
Ученые выяснили, почему звезды с пятнами вращаются быстрее других
Состав звезды отражает облако галактического газа, из которого она родилась. Чем больше предшествующих поколений звезд наполняло этот материал элементами тяжелее водорода и гелия, тем более "металличными" становятся звезды последующих популяций. Таким образом очень древняя, примитивная звезда почти не будет содержать тяжелых элементов.
Современные теории формирования звезд предполагают, что существует минимальное значение металличности, необходимое для образования шаровых скоплений. Но в потоке Феникса это значение оказалось ниже.
"Мы можем проследить происхождение звезд, измеряя различные типы химических элементов, которые мы обнаруживаем в них, так же, как мы можем проследить связь человека с его предками через их ДНК, — объясняет другой участник исследования, доктор Кайлер Куен из обсерватории Лоуэлла, один из основателей коллаборации S5. — Самое интересное в остатках этого скопления состоит в том, что его звезды имеют гораздо меньшее количество этих элементов, чем любые другие, которые мы видели. Это почти как найти человека с ДНК, не соответствующей ни одному человеку, живому или мертвому. Это вызывает вопросы об истории формирования кластера".
"Это как звездная археология, раскрывающая остатки чего-то древнего, случайно обнаруженного", — объясняет Александр Джи (Alexander Ji), еще один автор исследования из Обсерватории Университета Карнеги в Пасадене, США.
Авторы считают, что шаровое скопление, остатки которого составляют поток Феникса, было разрушено несколько миллиардов лет назад, но его звезды в своем химическом составе хранят память об образовании в очень ранней Вселенной.
"Возможно, поток Феникса представляет собой последний в своем роде остаток шарового скопления, которое возникло в условиях, радикально отличающихся от современных", — пишут в статье авторы.
Ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы обнаружить больше подобных остатков шаровых скоплений и лучше понять их эволюцию.
Магнитар в скоплении Вестерлунд 1 глазами художника
3 мая, 23:50РИА Наука
Ученые обнаружили загадочную мертвую звезду
2404122
Обсудить 0
РИА НаукафизикаКосмос - РИА НаукаСиднейский университет
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Раковые клетки
Названы первые симптомы развития рака
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Пробирки с кровью
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться энтеровирусной инфекцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния