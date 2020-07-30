В Кремле прокомментировали вывод американских военных из Германии

"Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином. Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать. Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен "холодной войны", собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", - сказал Песков журналистам.