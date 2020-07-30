В Кремле прокомментировали вывод американских военных из Германии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в отношения Вашингтона и Берлина, но Москва никогда не скрывала, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
10:36Сказано в эфиреЕвропа под угрозой? Эксперт о последствиях вывода из Германии войск СШАРоссийский постпред в Вене назвал вывод войск США политическим выигрышем для Германии. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что Берлин теперь сможет стать более независимым от Вашингтона в принятии решений.
"Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином. Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать. Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен "холодной войны", собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", - сказал Песков журналистам.