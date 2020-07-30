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В Кремле прокомментировали вывод американских военных из Германии
Россия не собирается вмешиваться в отношения Вашингтона и Берлина, но Москва никогда не скрывала, что чем меньше американских солдат на европейском континенте,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:13
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353
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россия, марк эспер, дмитрий песков, москва, сша, безопасность, в мире

В Кремле прокомментировали вывод американских военных из Германии

13:08 30.07.2020 (обновлено: 13:13 30.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в отношения Вашингтона и Берлина, но Москва никогда не скрывала, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.
Американские военные во время учений в Германии
10:36Сказано в эфире
Европа под угрозой? Эксперт о последствиях вывода из Германии войск СШАРоссийский постпред в Вене назвал вывод войск США политическим выигрышем для Германии. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что Берлин теперь сможет стать более независимым от Вашингтона в принятии решений.

"Это внутреннее дело США и вопрос двусторонних отношений между Вашингтоном и Берлином. Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать. Мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе. Эта позиция наша хорошо известна, тем более что после прекращения блокового противостояния времен "холодной войны", собственно, нет никаких очевидных опасностей и угроз реальных, а эфемерные угрозы можно выдумывать сколько угодно", - сказал Песков журналистам.

Сенатор Алексей Пушков
03:35
Пушков оценил планы США перебросить войска к границам России
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РоссияМарк ЭсперДмитрий ПесковМоскваСШАБезопасностьВ мире
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