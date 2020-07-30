Телефонный разговор Путина и Лукашенко пока не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Телефонный разговор между лидерами России и Белоруссии по ситуации с задержанием россиян в Минске пока не планируется, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, по утверждению агентства, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Поэтому будем надеяться, что этих каналов будет достаточны для того, чтобы прояснить ситуацию", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.