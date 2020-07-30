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Начальник УФСИН Москвы рассказал о находках при обысках в СИЗО
Сотрудники УФСИН по Москве за полгода в ходе обысков в СИЗО изъяли в камерах 898 литров алкоголя и 882 сотовых телефона, сообщил на коллегии по итогам работы за РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:07
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва

Начальник УФСИН Москвы рассказал о находках при обысках в СИЗО

13:07 30.07.2020
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО №6 в Москве
СИЗО №6 в Москве
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
СИЗО №6 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Москве за полгода в ходе обысков в СИЗО изъяли в камерах 898 литров алкоголя и 882 сотовых телефона, сообщил на коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев начальник столичного ведомства Сергей Мороз.
По его словам, за шесть месяцев в следственных изоляторах было проведено 27,3 тысячи обысков.
"В результате проведения указанных мероприятий в камерах и на рабочих участках было изъято 882 средства сотовой связи, 509 SIM-карт, 268 зарядных устройства, денежных средств в сумме 56 тысяч рублей, 898 литров спиртных напитков кустарного производства, 268,4 грамма наркотических веществ",- сказал Мороз.
Кроме того, он добавил, что в ходе последних рейдов в шести столичных СИЗО было обнаружено 254 мобильных телефона и 159 SIM-карт.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Москва
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