Начальник УФСИН Москвы рассказал о находках при обысках в СИЗО

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСИН по Сотрудники УФСИН по Москве за полгода в ходе обысков в СИЗО изъяли в камерах 898 литров алкоголя и 882 сотовых телефона, сообщил на коллегии по итогам работы за первые шесть месяцев начальник столичного ведомства Сергей Мороз.

По его словам, за шесть месяцев в следственных изоляторах было проведено 27,3 тысячи обысков.

"В результате проведения указанных мероприятий в камерах и на рабочих участках было изъято 882 средства сотовой связи, 509 SIM-карт, 268 зарядных устройства, денежных средств в сумме 56 тысяч рублей, 898 литров спиртных напитков кустарного производства, 268,4 грамма наркотических веществ",- сказал Мороз.