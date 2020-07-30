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В Кремле не согласны с мнением Дерипаски о противодействии санкциям
В Кремле не согласились с миллиардером Олегом Дерипаской в том, что в РФ противодействуют санкциям лишь четыре человека, - этим занимается все руководство... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:24
дмитрий песков
санкции в отношении россии
олег дерипаска
политика
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https://ria.ru/20200722/1574716999.html
Плохо занимается.
13
да никто не противодействует. сберик офисы в Крыму не открывает, газпром отказался от судна. и продает своих дочек. и рупь. как всегда падает...
12
5
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_32fa3b44592d9117501c95775d104f8c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, санкции в отношении россии, олег дерипаска, политика

В Кремле не согласны с мнением Дерипаски о противодействии санкциям

13:06 30.07.2020 (обновлено: 13:24 30.07.2020)
1102
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда "Вольное дело" Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Кремле не согласились с миллиардером Олегом Дерипаской в том, что в РФ противодействуют санкциям лишь четыре человека, - этим занимается все руководство страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению, процессы по импортозамещению в секторе производства, промпроизводства проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкций, - нет, этим занимается все правительство и все руководство страны, и вся наша промышленность. Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о заявлении Дерипаски.
Олег Дерипаска
22 июля, 14:16
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30930317
Обсудить 5
Дмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииОлег ДерипаскаПолитика
Популярные комментарии
Плохо занимается.
30 июля, 13:07
Арсений Новиков
1100002
да никто не противодействует. сберик офисы в Крыму не открывает, газпром отказался от судна. и продает своих дочек. и рупь. как всегда падает...
30 июля, 13:09
mmilentich
800004
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