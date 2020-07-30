https://ria.ru/20200730/1575161364.html
В Кремле не согласны с мнением Дерипаски о противодействии санкциям
В Кремле не согласились с миллиардером Олегом Дерипаской в том, что в РФ противодействуют санкциям лишь четыре человека, - этим занимается все руководство... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:06
2020-07-30T13:24
дмитрий песков
санкции в отношении россии
олег дерипаска
политика
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https://ria.ru/20200722/1574716999.html
Арсений Новиков
Плохо занимается.
13
milentich
да никто не противодействует. сберик офисы в Крыму не открывает, газпром отказался от судна. и продает своих дочек. и рупь. как всегда падает...
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/69/1558326975_0:140:3072:1868_1400x0_80_0_0_32fa3b44592d9117501c95775d104f8c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, санкции в отношении россии, олег дерипаска, политика