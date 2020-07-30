В Кремле не согласны с мнением Дерипаски о противодействии санкциям

"Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению, процессы по импортозамещению в секторе производства, промпроизводства проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкций, - нет, этим занимается все правительство и все руководство страны, и вся наша промышленность. Да, хотелось бы, чтобы все было быстрее и эффективнее, но существует определенный потенциал, который реализуется", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о заявлении Дерипаски.