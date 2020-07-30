https://ria.ru/20200730/1575161253.html
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:04
2020-07-30T13:43
задержание россиян под минском
мид белоруссии
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
https://ria.ru/20200730/1575146054.html
Арсений Новиков
Инкогнито, как работать? И причём тут работники плаща и кинжала? Они не нарушали ничего. Если это ЧВК, они работают по контрактам, охраняют людей,здания и инфраструктуру, в разных странах. Всё законно. Нигде, ничего они не нарушили!!!!! Через Минск они летели в командировку!
295
Dialint62
Стыдно работникам плаща и кинжала так топорно работать!
223
89
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_96:82:943:558_1400x0_80_0_0_119b02b10f32fbf4b39e911941a14fb5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_128:0:872:558_1400x0_80_0_0_aba21d5c34436966cb3dfb803926b990.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575149568_218:89:687:558_1400x0_80_0_0_f222ec099052480ec85edec3ba7e1215.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, мид белоруссии, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере".
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Все утверждения о причастности России к протестам в Белоруссии он назвал инсинуациями. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Путин и Лукашенко пока не планируют, добавили в Кремле.
Песков также опроверг появившуюся накануне информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков подчеркнул, что все они — россияне.
Задержание россиян в Белоруссии
Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.
Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".