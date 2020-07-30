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В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:43
задержание россиян под минском
мид белоруссии
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575146054.html
Инкогнито, как работать? И причём тут работники плаща и кинжала? Они не нарушали ничего. Если это ЧВК, они работают по контрактам, охраняют людей,здания и инфраструктуру, в разных странах. Всё законно. Нигде, ничего они не нарушили!!!!! Через Минск они летели в командировку!
295
Стыдно работникам плаща и кинжала так топорно работать!
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минск
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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60
задержание россиян под минском, мид белоруссии, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

13:04 30.07.2020 (обновлено: 13:43 30.07.2020)
168233
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере".

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Все утверждения о причастности России к протестам в Белоруссии он назвал инсинуациями. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Путин и Лукашенко пока не планируют, добавили в Кремле.
Песков также опроверг появившуюся накануне информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков подчеркнул, что все они — россияне.

Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.
Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".
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40573401858115
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Задержание россиян под МинскомМИД БелоруссииДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Инкогнито, как работать? И причём тут работники плаща и кинжала? Они не нарушали ничего. Если это ЧВК, они работают по контрактам, охраняют людей,здания и инфраструктуру, в разных странах. Всё законно. Нигде, ничего они не нарушили!!!!! Через Минск они летели в командировку!
30 июля, 13:11
Арсений Новиков
2441230036
Стыдно работникам плаща и кинжала так топорно работать!
30 июля, 13:07
DDialint62
423104173
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