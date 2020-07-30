В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях или планах по "дестабилизации обстановки" у задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере". Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России пресс-секретарь президента России

Все утверждения о причастности России к протестам в Белоруссии он назвал инсинуациями. Обсуждать эту тему в экстренном порядке по телефону Путин и Лукашенко пока не планируют, добавили в Кремле.

Песков также опроверг появившуюся накануне информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков подчеркнул, что все они — россияне.

Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до двадцати лет лишения свободы.