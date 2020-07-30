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Россия и Белоруссия — ближайшие партнеры, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусы для России - союзники и ближайшие партнеры. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:47
задержание россиян под минском
дмитрий песков
россия
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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задержание россиян под минском, дмитрий песков, россия, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия — ближайшие партнеры, заявили в Кремле

13:04 30.07.2020 (обновлено: 13:47 30.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусы для России - союзники и ближайшие партнеры.
"Россия и Белоруссия - это Союзное государство, это союзники, ближайшие партнеры, поэтому, конечно, об этом не может быть и речи. Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян, он подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться", - сказал Песков журналистам.
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