https://ria.ru/20200730/1575161165.html
Россия и Белоруссия — ближайшие партнеры, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что белорусы для России - союзники и ближайшие партнеры. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:04
2020-07-30T13:47
задержание россиян под минском
дмитрий песков
россия
белоруссия
в мире
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4
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156156/50/1561565071_0:296:3115:2048_1400x0_80_0_0_b438c6b9d833f62eb3dca2bdcaa62506.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание россиян под минском, дмитрий песков, россия, белоруссия, в мире