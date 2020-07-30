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В Кремле посоветовали СМИ не зависеть от западных платформ
На фоне блокировки "Царьграда" на YouTube пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ и... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:26
youtube
дмитрий песков
общество
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3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/19/1562581985_0:86:2908:1722_1400x0_80_0_0_79b02bc11ac17da524f0bdf75a0a3123.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, дмитрий песков, общество

В Кремле посоветовали СМИ не зависеть от западных платформ

13:04 30.07.2020 (обновлено: 13:26 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЕжегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путинабольшая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На фоне блокировки "Царьграда" на YouTube пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ и относиться к ним как к ресурсам с низкой степенью доверия.

"Выход есть - не зависеть от западных платформ. Любая западная платформа – это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет – ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться", - сказал Песков журналистам.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
28 июля, 20:11
МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград"
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
Логотип YouTube
28 июля, 12:05
Без объяснения причин. YouTube заблокировал канал "Царьград"
4220017
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YouTubeДмитрий ПесковОбщество
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