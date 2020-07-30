В Кремле посоветовали СМИ не зависеть от западных платформ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. На фоне блокировки "Царьграда" на YouTube пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ и относиться к ним как к ресурсам с низкой степенью доверия.
"Выход есть - не зависеть от западных платформ. Любая западная платформа – это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет – ни гарантий, ни правил. И именно как к ресурсу с низкой степенью доверия нужно ко всем этим ресурсам и относиться", - сказал Песков журналистам.
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".