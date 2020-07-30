Путин проведет совещание по экологической ситуации в Иркутской области

"Говоря об экологии, речь идет о совещании по ситуации в городе Усолье-Сибирское. Это в Иркутской области. Инициатором этого совещания был исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Это такой достаточно проблемный населенный пункт, там было много предприятий химических, там производились очень вредные выбросы, это все складировалось, и это все происходит на протяжении последних десятилетий, это где-то 40-50 (лет - ред.)", - сказал Песков.