https://ria.ru/20200730/1575161103.html
Путин проведет совещание по экологической ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин проведет в четверг совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области и встретится с врио главы... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:03
2020-07-30T13:07
владимир зиничев
виктория абрамченко
новости - экология
игорь кобзев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область
усолье-сибирское
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зиничев, виктория абрамченко, новости - экология, игорь кобзев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, усолье-сибирское, политика
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
проведет в четверг совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области
и встретится с врио главы региона Игорем Кобзевым
, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Говоря об экологии, речь идет о совещании по ситуации в городе Усолье-Сибирское. Это в Иркутской области. Инициатором этого совещания был исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Это такой достаточно проблемный населенный пункт, там было много предприятий химических, там производились очень вредные выбросы, это все складировалось, и это все происходит на протяжении последних десятилетий, это где-то 40-50 (лет - ред.)", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента, сейчас надо предпринимать энергичные действия.
"Поэтому сегодня президент проведет совещание. Там будет, естественно, и Кобзев, будет (Виктория) Абрамченко как вице-премьер, который курирует экологию, (глава Минприроды
Дмитрий) Кобылкин и (Евгений) Зиничев министр МЧС
, и министр обороны ... (Сергей) Шойгу и другие соответствующие представители будут принимать участие в этом совещании", - сказал Песков.
"Президент планирует отдельно пообщаться с Кобзевым в целом по делам Иркутской области". - сказал Песков.
Он отметил, что Кобзев работает очень энергично, ему пришлось столкнуться с очень непростой обстановкой, "работает не покладая рук, и вот, сегодня пообщается с главой государства".