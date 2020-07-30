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В Кремле пока нет полной информации о задержании россиян в Белоруссии
Москва пока не имеет полной информации по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии, также не располагает данными о противоправных действиях задержанных,... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:27
задержание россиян под минском
мид белоруссии
дмитрий песков
минск
россия
москва
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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задержание россиян под минском, мид белоруссии, дмитрий песков, минск, россия, москва, белоруссия, в мире

В Кремле пока нет полной информации о задержании россиян в Белоруссии

13:01 30.07.2020 (обновлено: 13:27 30.07.2020)
270
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва пока не имеет полной информации по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии, также не располагает данными о противоправных действиях задержанных, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Скажу так, мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно", - сказал Песков журналистам.
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
13:04
В Кремле прокомментировали задержание россиян в Белоруссии
"Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем", - добавил он.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
10:56
Эксперт назвал задержание россиян в Белоруссии "спектаклем"
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Задержание россиян под МинскомМИД БелоруссииДмитрий ПесковМинскРоссияМоскваБелоруссияВ мире
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