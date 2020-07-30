В Кремле пока нет полной информации о задержании россиян в Белоруссии

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва пока не имеет полной информации по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии, также не располагает данными о противоправных действиях задержанных, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Скажу так, мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем. Пока мы можем констатировать следующее: мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 человек находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно", - сказал Песков журналистам.
"Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем", - добавил он.
Белорусское госагентство Белта сообщило в среду со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах, что под Минском задержаны "32 боевика иностранной частной компании Вагнер", еще один был задержан на юге страны. Все они, как утверждало агентство, россияне. При этом, согласно сообщению, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.