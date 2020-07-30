Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от прокуроров добиваться реального восстановления прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
В четверг в Генеральной прокуратуре России под председательством Краснова прошла коллегия "Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2020 года и о задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности на второе полугодие".
"Крайне важно добиваться, чтобы любое надзорное мероприятие, каждая ситуация, с которой к вам пришли люди, имели конечный результат в виде реального восстановления нарушенного права", - цитирует слова Краснова пресс-служба.
За прошедшие полгода прокуроры выявили 2,5 миллиона нарушений федерального законодательства. К административной ответственности привлечено 119,4 тысячи человек, возбуждено 11,5 тысячи уголовных дел.