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Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от прокуроров добиваться реального восстановления прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:00
игорь краснов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
игорь краснов, общество

Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян

13:00 30.07.2020
1421
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выступает на заседании Совета Федерации
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов потребовал от прокуроров добиваться реального восстановления прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
В четверг в Генеральной прокуратуре России под председательством Краснова прошла коллегия "Об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2020 года и о задачах по повышению эффективности прокурорской деятельности на второе полугодие".
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"Крайне важно добиваться, чтобы любое надзорное мероприятие, каждая ситуация, с которой к вам пришли люди, имели конечный результат в виде реального восстановления нарушенного права", - цитирует слова Краснова пресс-служба.

За прошедшие полгода прокуроры выявили 2,5 миллиона нарушений федерального законодательства. К административной ответственности привлечено 119,4 тысячи человек, возбуждено 11,5 тысячи уголовных дел.
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