Сестру жены белорусского политика Цепкало отпустили из милиции

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Сестру жены экс-претендента на пост президента Сестру жены экс-претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало отпустили из отделения милиции, сообщили в объединенном штабе трех альтернативных политиков.

Ранее в четверг Вероника Цепкало сообщила журналистам о задержании своей сестры, работающей в Белгазпромбанке . Она добавила, что саму ее вызвали в милицию для дачи показаний по делу, которое было заведено против ее супруга по заявлению от белорусско-турецкого бизнесмена.

"Сестру Вероники отпустили", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале. По данным штаба, опрос в милиции Вероники Цепкало перенесен на пятницу.

Как рассказала ее сестра Наталья Леонюк порталу tut.by, ее опрашивали по делу против Цепкало. "Возле банка (Белгазпромбанка, где она работает - ред.) ко мне подошли трое в штатском, вручили повестку — приглашение для дачи показаний. Сказали "по делу Цепкало", - сообщила Леонюк.

По ее словам, это были сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. "Меня со статусом (по данному делу - ред.) не ознакомили, просто сказали, что хотели бы, чтобы я пояснила указанное в письме. Мне зачитали обращение Валерия Вильямовича (Цепкало - ред.). Наверное, это было его заявление. Я сказала, что пояснить какие-то вещи не могу в силу незнания, и воспользовалась своим правом согласно статье 27 конституции не свидетельствовать против близких", - добавила Леонюк.

Ранее белорусско-турецкий бизнесмен Седат Игдеджи, глава ассоциации "Турецкий капитал", подал в суд на Цепкало за распространение порочащих его честь и деловую репутацию сведений. Согласно исковому заявлению, бизнесмен считает, что во время стрима, который прошел 7 июля, Цепкало представил его мошенником, сообщив не соответствующие действительности сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует от Цепкало удалить видео с заявлениями со своего канала, разместить там опровержение с пояснением, что видео удалено, потому что не соответствует действительности. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения о взятках в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий, и обратился в прокуратуру.

Источник в окружении Цепкало 24 июля сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, политик выехал вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и сейчас находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.