СК закончил расследование убийства настоятеля монастыря в 2016 году

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в Ярославской области настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (Соколова), которого нашли зарезанным в 2016 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. По данным СК, обвиняемый в убийстве Александр Авдеев нанес ему многочисленные удары ножом, после чего обыскал келью и похитил 1,1 миллиона рублей.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, разбой) ..., дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Петренко.