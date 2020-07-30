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СК закончил расследование убийства настоятеля монастыря в 2016 году
Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в Ярославской области настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:57
2020-07-30T12:58
религия и мировоззрение
религия
светлана петренко
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
максим соколов (политик)
александр авдеев (дипломат)
переславль-залесский
ярославская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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религия, светлана петренко, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), максим соколов (политик), александр авдеев (дипломат), переславль-залесский, ярославская область, происшествия
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в Ярославской области настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (Соколова), которого нашли зарезанным в 2016 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. По данным СК, обвиняемый в убийстве Александр Авдеев нанес ему многочисленные удары ножом, после чего обыскал келью и похитил 1,1 миллиона рублей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, разбой) ..., дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Петренко.
Она добавила, что Авдеев частично признал вину, при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах преступления.