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Религия и мировоззрение
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СК закончил расследование убийства настоятеля монастыря в 2016 году
Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в Ярославской области настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:58
религия и мировоззрение
религия
светлана петренко
новости - религия и мировоззрение
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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религия, светлана петренко, новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), максим соколов (политик), александр авдеев (дипломат), переславль-залесский, ярославская область, происшествия

СК закончил расследование убийства настоятеля монастыря в 2016 году

12:57 30.07.2020 (обновлено: 12:58 30.07.2020)
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Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве в Ярославской области настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила (Соколова), которого нашли зарезанным в 2016 году, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. По данным СК, обвиняемый в убийстве Александр Авдеев нанес ему многочисленные удары ножом, после чего обыскал келью и похитил 1,1 миллиона рублей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Авдеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, п.п. "б", "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, разбой) ..., дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала Петренко.
Она добавила, что Авдеев частично признал вину, при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах преступления.
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Религия и мировоззрениеРелигияСветлана ПетренкоНовости - Религия и мировоззрениеСледственный комитет России (СК РФ)Максим Соколов (политик)Александр Авдеев (дипломат)Переславль-ЗалесскийЯрославская областьПроисшествия
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