https://ria.ru/20200730/1575160522.html
В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции
В России более 40% ущерба от коррупции возместить не удается, но с начала года этот показатель улучшился на 12%, сообщил на заседании коллегии первый... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:56
2020-07-30T12:56
александр буксман
коррупция
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр буксман, коррупция, общество