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В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции
В России более 40% ущерба от коррупции возместить не удается, но с начала года этот показатель улучшился на 12%, сообщил на заседании коллегии первый... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:56
александр буксман
коррупция
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр буксман, коррупция, общество

В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции

12:56 30.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. В России более 40% ущерба от коррупции возместить не удается, но с начала года этот показатель улучшился на 12%, сообщил на заседании коллегии первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
"В сфере противодействия коррупции ... с учетом добровольно погашаемого преступниками ущерба на досудебной стадии, а также изымаемого и арестованного имущества удалось принять меры, позволяющие обеспечить возмещение порядка 57,7 % причиняемого ущерба. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 45,2 %", - сказал Буксман.
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