В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции

"В сфере противодействия коррупции ... с учетом добровольно погашаемого преступниками ущерба на досудебной стадии, а также изымаемого и арестованного имущества удалось принять меры, позволяющие обеспечить возмещение порядка 57,7 % причиняемого ущерба. В аналогичном периоде прошлого года эта цифра составляла 45,2 %", - сказал Буксман.