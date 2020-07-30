Первый этап переписи населения начнется в октябре с северных регионов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Всероссийская перепись населения, основной этап которой из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 на апрель 2021 года, фактически все же начнется с октября, просто сначала посчитают жителей труднодоступных районов, рассказал журналистам в четверг замглавы Всероссийская перепись населения, основной этап которой из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 на апрель 2021 года, фактически все же начнется с октября, просто сначала посчитают жителей труднодоступных районов, рассказал журналистам в четверг замглавы Росстата Павел Смелов.

"Первыми ее пройдут уже в октябре 2020 года жители отдельных труднодоступных районов : Красноярского края Томской области , ЯНАО. График проведения переписи в них зависит от климатических условий и этот осенний период является оптимальным", - сказал Смелов.

По его словам, "переписчики придут к жителям труднодоступных районов с планшетами, произведенными для предстоящей переписи".

Он напомнил, что на мобильном устройстве установлено специальное ПО - по сути цифровые переписные листы, заполнять которые переписчик сможет, используя подсказки. Бумажных же переписных листов в этот раз будет напечатано на 90% меньше, чем в предыдущих переписях.

"Информация сохраняется на SD-карте , а уже в территориальном отделении будет перегружаться в облачную систему. Наличие интернета при занесении данных не будет обязательным - он будет использоваться исключительно для мониторинга устройств и обновления служебной информации", - объяснил замглавы.