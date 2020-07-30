https://ria.ru/20200730/1575160497.html
Первый этап переписи населения начнется в октябре с северных регионов
Всероссийская перепись населения, основной этап которой из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 на апрель 2021 года, фактически все же начнется РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:56
2020-07-30T12:56
федеральная служба государственной статистики (росстат)
красноярский край
томская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/28742/40/287424032_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_5463c83de88267809cc238b189236f5a.jpg
https://ria.ru/20200730/1575157110.html
красноярский край
томская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/28742/40/287424032_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_5463c83de88267809cc238b189236f5a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/28742/40/287424032_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_95b942ac10662cd74fb6af8039a8c20d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/28742/40/287424032_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_4da33b8c4c9d1b8cc31b0f25ecfc123c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), красноярский край, томская область, общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Всероссийская перепись населения, основной этап которой из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 на апрель 2021 года, фактически все же начнется с октября, просто сначала посчитают жителей труднодоступных районов, рассказал журналистам в четверг замглавы Росстата
Павел Смелов.
"Первыми ее пройдут уже в октябре 2020 года жители отдельных труднодоступных районов : Красноярского края
, Томской области
, ЯНАО. График проведения переписи в них зависит от климатических условий и этот осенний период является оптимальным", - сказал Смелов.
По его словам, "переписчики придут к жителям труднодоступных районов с планшетами, произведенными для предстоящей переписи".
Он напомнил, что на мобильном устройстве установлено специальное ПО - по сути цифровые переписные листы, заполнять которые переписчик сможет, используя подсказки. Бумажных же переписных листов в этот раз будет напечатано на 90% меньше, чем в предыдущих переписях.
"Информация сохраняется на SD-карте , а уже в территориальном отделении будет перегружаться в облачную систему. Наличие интернета при занесении данных не будет обязательным - он будет использоваться исключительно для мониторинга устройств и обновления служебной информации", - объяснил замглавы.
Смелов рассказал, что планшеты протестировали в специальной климатической камере, где прошли испытание на работоспособность при температурах от минус 30 градусов до плюс 40 и при повышенной влажности.