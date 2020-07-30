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Первый этап переписи населения начнется в октябре с северных регионов
Всероссийская перепись населения, основной этап которой из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 на апрель 2021 года, фактически все же начнется РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:56
федеральная служба государственной статистики (росстат)
красноярский край
томская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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федеральная служба государственной статистики (росстат), красноярский край, томская область, общество

Первый этап переписи населения начнется в октябре с северных регионов

12:56 30.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения
Всероссийская перепись населения
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Всероссийская перепись населения. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Всероссийская перепись населения, основной этап которой из-за пандемии коронавируса был перенесен с октября 2020 на апрель 2021 года, фактически все же начнется с октября, просто сначала посчитают жителей труднодоступных районов, рассказал журналистам в четверг замглавы Росстата Павел Смелов.
"Первыми ее пройдут уже в октябре 2020 года жители отдельных труднодоступных районов : Красноярского края, Томской области, ЯНАО. График проведения переписи в них зависит от климатических условий и этот осенний период является оптимальным", - сказал Смелов.
По его словам, "переписчики придут к жителям труднодоступных районов с планшетами, произведенными для предстоящей переписи".
Он напомнил, что на мобильном устройстве установлено специальное ПО - по сути цифровые переписные листы, заполнять которые переписчик сможет, используя подсказки. Бумажных же переписных листов в этот раз будет напечатано на 90% меньше, чем в предыдущих переписях.
"Информация сохраняется на SD-карте , а уже в территориальном отделении будет перегружаться в облачную систему. Наличие интернета при занесении данных не будет обязательным - он будет использоваться исключительно для мониторинга устройств и обновления служебной информации", - объяснил замглавы.
Смелов рассказал, что планшеты протестировали в специальной климатической камере, где прошли испытание на работоспособность при температурах от минус 30 градусов до плюс 40 и при повышенной влажности.
Москва
12:08
Расходы на перепись населения из-за переноса ее на 2021 год не увеличатся
400104
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Красноярский крайТомская областьОбщество
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