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Генпрокуратура сообщила о росте числа фейков в период пандемии
Число фейков в интернете за время пандемии существенно выросло, за полгода в России удалены сообщения с 25 тысяч ресурсов, заявил на коллегии первый заместитель РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:55
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
александр буксман
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, александр буксман

Генпрокуратура сообщила о росте числа фейков в период пандемии

12:55 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Число фейков в интернете за время пандемии существенно выросло, за полгода в России удалены сообщения с 25 тысяч ресурсов, заявил на коллегии первый заместитель генпрокурора Александр Буксман.
"В связи с пандемией существенно возросло количество фейков в сети интернет… В целях блокировки недостоверной информации в Роскомнадзор направлено 153 требования (в аналогичном периоде 2019 года – 6)", - рассказал Буксман.
По его словам, итого "заблокировано свыше 4 тысяч сайтов, с более чем 25 тысяч ресурсов противоправные сообщения удалены".
Как заявляла Генпрокуратура в начале июня, два из трех заблокированных с начала года интернет-фейков касаются именно коронавируса.
Газеты с изображением спецпрокурора Роберта Мюллера, представленные у здания Ньюзиум в Вашингтоне
Вчера, 12:26Сказано в эфире
Эксперт: в обвинениях России в "фейках" о COVID-19 есть любопытная детальСразу в двух американских СМИ вышли статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии. В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал публикации.
Минувшей весной надзорное ведомство стало регулярно публиковать сводки по борьбе с фейками на тему COVID-19 в разных регионах. Одни пользователи писали о том, что вируса вообще не существует, другие считали, что "реальные цифры заболеваемости", напротив, в разы выше официальных, третьи выдвигали другие конспирологические теории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФАлександр Буксман
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