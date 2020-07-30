Генпрокуратура сообщила о росте числа фейков в период пандемии

Эксперт: в обвинениях России в "фейках" о COVID-19 есть любопытная деталь Сразу в двух американских СМИ вышли статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии. В эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал публикации.