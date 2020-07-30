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Лукашенко на теледебатах будет представлять депутат Гайдукевич
Депутат парламента Олег Гайдукевич сообщил, что будет доверенным лицом действующего белорусского лидера Александра Лукашенко на теледебатах кандидатов в... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:26
президентская кампания в белоруссии
олег гайдукевич
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
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353
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президентская кампания в белоруссии, олег гайдукевич, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко на теледебатах будет представлять депутат Гайдукевич

12:50 30.07.2020 (обновлено: 14:26 30.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДепутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Депутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутат Олег Гайдукевич на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Депутат парламента Олег Гайдукевич сообщил, что будет доверенным лицом действующего белорусского лидера Александра Лукашенко на теледебатах кандидатов в президенты.
ЦИК Белоруссии предварительно наметил 30 июля для проведения теледебатов. При этом в комиссии сообщали, что Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, отказался от выступлений на государственном радио и телевидении с изложением своей предвыборной программы. Как отмечает Sputnik Беларусь, с 2006 года законодательством предусмотрено право кандидатов в президенты участвовать в теледебатах. Действующий глава государства в них никогда не участвовал, как и его доверенные лица. Исключением был лишь 1994 год - первые в истории Белоруссии президентские выборы.
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"Буду на дебатах сегодня. Я сам обратился к главе государства, потому что я считаю, что на дебатах должны прозвучать разные точки зрения, в том числе и той политической силы, которую я возглавляю (Либерально-демократическая партия - ред). Должны прозвучать и точки зрения тех, кто поддерживает главу государства, и тех, кто имеет свои программы и взгляд, пусть даже несколько альтернативный", - сказал Гайдукевич Sputnik Беларусь.
Гайдукевич сам обращался к президенту, чтобы получить возможность выступить на дебатах не только как его доверенное лицо, но и как лидер партии и депутат парламента, добавляет агентство.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа включительно. Помимо теледебатов и встреч с избирателями в разрешенных для этого местах, кандидаты в президенты вправе представить свои предвыборные программы в государственных СМИ. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек. Гайдукевич сам хотел участвовать в выборах президента Белоруссии, но снялся с избирательной кампании на этапе сбора подписей. Он призвал поддержать на выборах Лукашенко.
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Президентская кампания в БелоруссииОлег ГайдукевичЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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