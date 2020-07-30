Лукашенко на теледебатах будет представлять депутат Гайдукевич

МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Депутат парламента Депутат парламента Олег Гайдукевич сообщил, что будет доверенным лицом действующего белорусского лидера Александра Лукашенко на теледебатах кандидатов в президенты.

ЦИК Белоруссии предварительно наметил 30 июля для проведения теледебатов. При этом в комиссии сообщали, что Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, отказался от выступлений на государственном радио и телевидении с изложением своей предвыборной программы. Как отмечает Sputnik Беларусь , с 2006 года законодательством предусмотрено право кандидатов в президенты участвовать в теледебатах. Действующий глава государства в них никогда не участвовал, как и его доверенные лица. Исключением был лишь 1994 год - первые в истории Белоруссии президентские выборы.

"Буду на дебатах сегодня. Я сам обратился к главе государства, потому что я считаю, что на дебатах должны прозвучать разные точки зрения, в том числе и той политической силы, которую я возглавляю (Либерально-демократическая партия - ред). Должны прозвучать и точки зрения тех, кто поддерживает главу государства, и тех, кто имеет свои программы и взгляд, пусть даже несколько альтернативный", - сказал Гайдукевич Sputnik Беларусь.

Гайдукевич сам обращался к президенту, чтобы получить возможность выступить на дебатах не только как его доверенное лицо, но и как лидер партии и депутат парламента, добавляет агентство.