Ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые в Великобритании определили место происхождения некоторых крупных камней одного из самых известных археологических памятников мира - Стоунхенджа, они считают, что камни были доставлены из лесной местности Уэст Вудс примерно в 25 километрах к северу от Стоунхенджа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
Ученые для установления происхождения камней провели анализ химического состава глыб с разрешения комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии "Английское наследие". Ученые выяснили, что большинство каменных глыб имеют схожий состав, поэтому они были доставлены из одного места. Анализ показал, что состав некоторых глыб идентичен геохимическим данным камней в Уэст Вудсе.
"Возможность точно определить местность, откуда строители Стоунхенджа брали свои материалы примерно в 2500 до нашей эры, - это настоящее наслаждение. Теперь мы можем начать выяснять путь, по которому они могли идти, чтобы сложить еще один кусочек головоломки", - заявила историк "Английского наследия" Сьюзан Грини, слова которой приводятся на сайте комиссии.
Ранее ученые выяснили, что менее тяжелые "голубые камни" в основании Стоунхенджа доставлялись издалека, из Уэльса. В частности, считалось, что шеститонный алтарный камень был привезен из города Милфорд-Хейвен, округ Пембрукшир (западный Уэльс).