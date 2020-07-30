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Ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа
Ученые в Великобритании определили место происхождения некоторых крупных камней одного из самых известных археологических памятников мира - Стоунхенджа, они... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:57
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туризм, открытия - риа наука, юнеско, англия, великобритания, лондон

Ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа

12:50 30.07.2020 (обновлено: 12:57 30.07.2020)
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© Фото : Pixabay/FreesallyСтоунхендж
Стоунхендж
© Фото : Pixabay/Freesally
Стоунхендж. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ученые в Великобритании определили место происхождения некоторых крупных камней одного из самых известных археологических памятников мира - Стоунхенджа, они считают, что камни были доставлены из лесной местности Уэст Вудс примерно в 25 километрах к северу от Стоунхенджа, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.
Ученые для установления происхождения камней провели анализ химического состава глыб с разрешения комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии "Английское наследие". Ученые выяснили, что большинство каменных глыб имеют схожий состав, поэтому они были доставлены из одного места. Анализ показал, что состав некоторых глыб идентичен геохимическим данным камней в Уэст Вудсе.
"Возможность точно определить местность, откуда строители Стоунхенджа брали свои материалы примерно в 2500 до нашей эры, - это настоящее наслаждение. Теперь мы можем начать выяснять путь, по которому они могли идти, чтобы сложить еще один кусочек головоломки", - заявила историк "Английского наследия" Сьюзан Грини, слова которой приводятся на сайте комиссии.
Ранее ученые выяснили, что менее тяжелые "голубые камни" в основании Стоунхенджа доставлялись издалека, из Уэльса. В частности, считалось, что шеститонный алтарный камень был привезен из города Милфорд-Хейвен, округ Пембрукшир (западный Уэльс).
Стоунхендж - каменное мегалитическое сооружение, расположенное в 130 километрах к юго-западу от Лондона в английском графстве Уилтшир. Комплекс был построен около четырех - пяти тысяч лет назад. В 1986 году сооружение было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Стоунхендж
22 июня, 19:24Культура
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ТуризмОткрытия - РИА НаукаЮНЕСКОАнглияВеликобританияЛондон
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