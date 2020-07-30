Ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа

"Возможность точно определить местность, откуда строители Стоунхенджа брали свои материалы примерно в 2500 до нашей эры, - это настоящее наслаждение. Теперь мы можем начать выяснять путь, по которому они могли идти, чтобы сложить еще один кусочек головоломки", - заявила историк "Английского наследия" Сьюзан Грини, слова которой приводятся на сайте комиссии.