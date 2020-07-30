https://ria.ru/20200730/1575160075.html
В Сети появился первый тизер сериала "Правило Коми" о Дональде Трампе
На YouTube разместили тизер мини-сериала "Правило Коми" (The Comey rule), в котором роль президента США Дональда Трампа сыграл Брендан Глисон, известный по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T20:17
2020-07-30T20:59
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, дональд трамп, youtube, сша
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости.
На YouTube разместили тизер мини-сериала "Правило Коми" (The Comey rule), в котором роль президента США Дональда Трампа сыграл Брендан Глисон, известный по участию в фильмах о "Гарри Поттере", сообщает
RadioTimes.
Сериал основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми "A higher loyalty" ("Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги"), опубликованной в апреле 2018 года. Издание вышло после того, как Трамп уволил Коми в 2017 году из-за скандала, связанного с расследованием дела об электронных письмах Хилари Клинтон.
По информации RadioTimes, действие в шоу развернется вокруг президентских выборов в США, которые состоялись в 2016 году.
Вместе с Бренданом Глисоном в проекте снялся Джефф Дэниэлс, Кингсли Бен-Адир, Уна Чаплин и другие.
Премьера сериала состоится на Showtime 27 сентября.