В Сети появился первый тизер сериала "Правило Коми" о Дональде Трампе

Сериал основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми "A higher loyalty" ("Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги"), опубликованной в апреле 2018 года. Издание вышло после того, как Трамп уволил Коми в 2017 году из-за скандала, связанного с расследованием дела об электронных письмах Хилари Клинтон.