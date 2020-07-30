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Распространение нового коронавируса
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В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 300 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:45
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч

12:45 30.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 июл – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 300 тысяч, сообщила официальный представитель минздрава Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 621 новый случай заражения коронавирусом, скончались 226 человек.
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Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 301 530, жертв – 16 569. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 261 200.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта - начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последние два месяца значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
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В течение июля Иран пять раз обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 235 погибших за сутки – был зафиксирован 28 июля.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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