https://ria.ru/20200730/1575159709.html
Президент Абхазии отправился с рабочим визитом в Москву
Президент Абхазии Аслан Бжания отправился в Москву с рабочим визитом, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Марианна Квициния. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:44
2020-07-30T12:44
россия
аслан бжания
абхазия
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https://ria.ru/20200724/1574892359.html
россия
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аслан бжания, абхазия