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На Филиппинах двое военных погибли при столкновении с боевиками ИГ*
Двое военнослужащих армии Филиппин погибли и 13 получили ранения в результате столкновения с боевиками в провинции Минданао, сообщает агентство Philippine News... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:44
2020-07-30T12:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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филиппины, в мире
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Двое военнослужащих армии Филиппин
погибли и 13 получили ранения в результате столкновения с боевиками в провинции Минданао, сообщает агентство Philippine News Agency
со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.
Как заявил представитель шестой пехотной дивизии подполковник Анхувик Атилано, утром в среду в муниципалитете Дату Салибо боевики поддерживающей ИГ* (Исламское государство) группировки напали на военнослужащих.
"Солдаты патрулировали деревню, когда около 20 боевиков взорвали придорожную мину и открыли по ним огонь", - заявил Атилано. Он добавил, что в ходе столкновений также были ранены семь нападавших. По данным местных чиновников, отступающие боевики увели с собой раненых соратников.
По данным представителя ВС, операция по зачистке территории продолжается.
* Запрещенная в России террористическая организация.