На Филиппинах двое военных погибли при столкновении с боевиками ИГ*

Как заявил представитель шестой пехотной дивизии подполковник Анхувик Атилано, утром в среду в муниципалитете Дату Салибо боевики поддерживающей ИГ* (Исламское государство) группировки напали на военнослужащих.

"Солдаты патрулировали деревню, когда около 20 боевиков взорвали придорожную мину и открыли по ним огонь", - заявил Атилано. Он добавил, что в ходе столкновений также были ранены семь нападавших. По данным местных чиновников, отступающие боевики увели с собой раненых соратников.