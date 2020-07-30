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На Филиппинах двое военных погибли при столкновении с боевиками ИГ*
Двое военнослужащих армии Филиппин погибли и 13 получили ранения в результате столкновения с боевиками в провинции Минданао, сообщает агентство Philippine News... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:47
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филиппины, в мире

На Филиппинах двое военных погибли при столкновении с боевиками ИГ*

12:44 30.07.2020 (обновлено: 12:47 30.07.2020)
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© AP Photo / Bullit MarquezФилиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
© AP Photo / Bullit Marquez
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Двое военнослужащих армии Филиппин погибли и 13 получили ранения в результате столкновения с боевиками в провинции Минданао, сообщает агентство Philippine News Agency со ссылкой на заявление вооруженных сил страны.
Как заявил представитель шестой пехотной дивизии подполковник Анхувик Атилано, утром в среду в муниципалитете Дату Салибо боевики поддерживающей ИГ* (Исламское государство) группировки напали на военнослужащих.
"Солдаты патрулировали деревню, когда около 20 боевиков взорвали придорожную мину и открыли по ним огонь", - заявил Атилано. Он добавил, что в ходе столкновений также были ранены семь нападавших. По данным местных чиновников, отступающие боевики увели с собой раненых соратников.
По данным представителя ВС, операция по зачистке территории продолжается.
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