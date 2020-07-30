Жителей Чувашии, отбивших пьяного водителя у инспектора ДПС, оштрафовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Двое жителей Чувашии, которые напали на инспектора ДПС, чтобы помочь бежать задержанному за пьяную езду водителю, заплатят штрафы по 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает следственное управление Двое жителей Чувашии, которые напали на инспектора ДПС, чтобы помочь бежать задержанному за пьяную езду водителю, заплатят штрафы по 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что около 4 часов 3 мая инспектор ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2109 под управлением нетрезвого водителя на дороге между городом Канаш и селом Янтиково. Водитель проигнорировал требование инспектора остановиться и поехал дальше. Инспектор на служебном автомобиле последовал за нарушителем. Вскоре машина нарушителя съехала в поле и, застряв в грязи, остановилась.

"Во время разбирательства и составления на нарушителя протокола об административном правонарушении к месту подъехал 20-летний сын административно-задержанного с друзьями, которые попытались уговорить сотрудников полиции не составлять протокол. Когда им это не удалось, нарушитель попытался сбежать, а его сын вместе со своим другом несколько раз ударили руками и ногами инспектора ДПС", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Затем нарушитель и его сын сели в машину и попытались скрыться с места происшествия. Однако инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля, после чего машина остановилась.

"Двое молодых людей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении регионального СУСК.