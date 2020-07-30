Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575159628.html
Жителей Чувашии, отбивших пьяного водителя у инспектора ДПС, оштрафовали
Двое жителей Чувашии, которые напали на инспектора ДПС, чтобы помочь бежать задержанному за пьяную езду водителю, заплатят штрафы по 100 тысяч рублей за... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:43
следственный комитет россии (ск рф)
канаш
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1400x0_80_0_0_31ceba92b712cf4374e142b11708280a.jpg
https://ria.ru/20190930/1559265827.html
https://ria.ru/20200728/1575030314.html
1
канаш
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1400x0_80_0_0_31ceba92b712cf4374e142b11708280a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1400x0_80_0_0_321ae36cbd4452242ea1c6d1615c8994.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1739_1400x0_80_0_0_5fd0a44f999b30cc8818766dd249a18e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), канаш, происшествия

Жителей Чувашии, отбивших пьяного водителя у инспектора ДПС, оштрафовали

12:43 30.07.2020
549
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Статуи Фемиды. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Двое жителей Чувашии, которые напали на инспектора ДПС, чтобы помочь бежать задержанному за пьяную езду водителю, заплатят штрафы по 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что около 4 часов 3 мая инспектор ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2109 под управлением нетрезвого водителя на дороге между городом Канаш и селом Янтиково. Водитель проигнорировал требование инспектора остановиться и поехал дальше. Инспектор на служебном автомобиле последовал за нарушителем. Вскоре машина нарушителя съехала в поле и, застряв в грязи, остановилась.
Полиция
30 сентября 2019, 10:11
В Канске молодые люди пытались отбить у полицейских машину их пьяного друга
"Во время разбирательства и составления на нарушителя протокола об административном правонарушении к месту подъехал 20-летний сын административно-задержанного с друзьями, которые попытались уговорить сотрудников полиции не составлять протокол. Когда им это не удалось, нарушитель попытался сбежать, а его сын вместе со своим другом несколько раз ударили руками и ногами инспектора ДПС", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Затем нарушитель и его сын сели в машину и попытались скрыться с места происшествия. Однако инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля, после чего машина остановилась.
"Двое молодых людей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что в отношении отца 20-летнего осужденного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).
Полицейский
28 июля, 11:32
Избившая рыбой полицейского в Новосибирской области получила год условно
2411011
Обсудить 1
Следственный комитет России (СК РФ)КанашПроисшествия
Рекомендуем
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 2051
Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия
На Филиппинах двое военных погибли при столкновении с боевиками ИГ*
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Луганской области задержали мужчину, сжегшего украинский флаг
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков
Спикер Рады уверен, что Киев вернет Донбасс
Тревор Рид в Головинском суде Москвы
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
Тегеран
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч
Женщина пьет воду
Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару
София, Болгария
СМИ: протестующие перекрыли движение в центре Софии
В аэропорту Екатеринбурга мужчина напал на сотрудника полиции. Кадры СК
В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК закончил расследование убийства настоятеля монастыря в 2016 году
Машина скорой помощи
В Оренбургской области число жертв коронавируса достигло 46
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом
Рэпер Энди Картрайт
СК рассказал, как установили личность погибшего в Петербурге рэпера
Актриса Елена Кондулайнен
В Театре Луны рассказали о состоянии Елены Кондулайнен
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
В Генпрокуратуре рассказали о возмещении ущерба от коррупции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
Лента новостейМолния