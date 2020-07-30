Жителей Чувашии, отбивших пьяного водителя у инспектора ДПС, оштрафовали

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Двое жителей Чувашии, которые напали на инспектора ДПС, чтобы помочь бежать задержанному за пьяную езду водителю, заплатят штрафы по 100 тысяч рублей за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что около 4 часов 3 мая инспектор ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2109 под управлением нетрезвого водителя на дороге между городом Канаш и селом Янтиково. Водитель проигнорировал требование инспектора остановиться и поехал дальше. Инспектор на служебном автомобиле последовал за нарушителем. Вскоре машина нарушителя съехала в поле и, застряв в грязи, остановилась.
30 сентября 2019, 10:11В Канске молодые люди пытались отбить у полицейских машину их пьяного друга
"Во время разбирательства и составления на нарушителя протокола об административном правонарушении к месту подъехал 20-летний сын административно-задержанного с друзьями, которые попытались уговорить сотрудников полиции не составлять протокол. Когда им это не удалось, нарушитель попытался сбежать, а его сын вместе со своим другом несколько раз ударили руками и ногами инспектора ДПС", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Затем нарушитель и его сын сели в машину и попытались скрыться с места происшествия. Однако инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля, после чего машина остановилась.
"Двое молодых людей признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов в размере 100 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Отмечается, что в отношении отца 20-летнего осужденного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).