СМИ: протестующие перекрыли движение в центре Софии

Отмечается, что демонстранты пропускают только машины скорой помощи, движение автобусов и частных автомобилей заблокировано. Маршруты движения общественного транспорта были изменены.

Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.