СМИ: протестующие перекрыли движение в центре Софии

По ее данным, демонстранты установили палатки на Орловом мосту и бульваре Царя-Освободителя вблизи здания администрации президента. Протестующие требуют отставки правительства, которое возглавляет Бойко Борисов, а также главного прокурора Ивана Гешева и введения машинного голосования.
Отмечается, что демонстранты пропускают только машины скорой помощи, движение автобусов и частных автомобилей заблокировано. Маршруты движения общественного транспорта были изменены.
По данным радиостанции, прошедшая накануне в столице протестная акций стала крупнейшей с начала беспорядков, непрерывно продолжающихся уже 22 день. Демонстрации также прошли в других городах Болгарии – Варне, Пловдиве, Бургасе, Русе и других. Кроме того, граждане Болгарии вышли на улицы в Лондоне и Кельне.
Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.
16 июля, 11:50Эксперт прокомментировал протесты в Болгарии