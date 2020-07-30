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СМИ: протестующие перекрыли движение в центре Софии
Участники антиправительственных протестов в Болгарии заблокировали движение на двух крупных магистралях в центре Софии, сообщает радиостанция BNR. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:38
бойко борисов
софия (город)
болгария
в мире
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софия (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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бойко борисов, софия (город), болгария, в мире

СМИ: протестующие перекрыли движение в центре Софии

12:37 30.07.2020 (обновлено: 12:38 30.07.2020)
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© Fotolia / AstrugСофия, Болгария
София, Болгария
© Fotolia / Astrug
София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Участники антиправительственных протестов в Болгарии заблокировали движение на двух крупных магистралях в центре Софии, сообщает радиостанция BNR.
По ее данным, демонстранты установили палатки на Орловом мосту и бульваре Царя-Освободителя вблизи здания администрации президента. Протестующие требуют отставки правительства, которое возглавляет Бойко Борисов, а также главного прокурора Ивана Гешева и введения машинного голосования.
Отмечается, что демонстранты пропускают только машины скорой помощи, движение автобусов и частных автомобилей заблокировано. Маршруты движения общественного транспорта были изменены.
По данным радиостанции, прошедшая накануне в столице протестная акций стала крупнейшей с начала беспорядков, непрерывно продолжающихся уже 22 день. Демонстрации также прошли в других городах Болгарии – Варне, Пловдиве, Бургасе, Русе и других. Кроме того, граждане Болгарии вышли на улицы в Лондоне и Кельне.
Протесты в Болгарии продолжаются с 9 июля. Они начались в Софии с многотысячной акции поддержки президента Румена Радева, который еще в феврале заявил об утрате правительством его доверия.
Площадь Народного собрания
16 июля, 11:50
Эксперт прокомментировал протесты в Болгарии
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Бойко БорисовСофия (город)БолгарияВ мире
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