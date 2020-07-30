Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вице-президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Людмила Хомич перечислила напитки, которые лучше всего утоляют жажду в жару.

В список вошли овощные и фруктовые соки, которые, по ее словам, содержат комплекс питательных веществ и способны поддержать организм.

В течение дня специалист посоветовала пить лечебно-столовые минеральные воды.

"Минеральные воды богаты неорганическим солями — натрия, калия, кальция, магния. Их употребление, согласно исследованиям, не только поддерживает в жару солевой баланс, но и благотворно влияет на обмен веществ, состояние почек и плотность костной ткани", — сказала она в комментарии "Российской газете".

Восполнить потерю солей в жаркую погоду помогут изотонические напитки, напомнила Хомич. Она отметила, что производители часто добавляют в них функциональные компоненты, которые повышают выносливость и работоспособность.