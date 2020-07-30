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https://ria.ru/20200730/1575159007.html
В Театре Луны рассказали о состоянии Елены Кондулайнен
Состояние актрисы Елены Кондулайнен улучшилось, но она все еще остается в больнице, сообщила в четверг РИА Новости пресс-атташе Театра Луны Полина Толмачева. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:49
культура
театр
новости культуры
елена кондулайнен
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
театр, новости культуры, елена кондулайнен

В Театре Луны рассказали о состоянии Елены Кондулайнен

12:34 30.07.2020 (обновлено: 12:49 30.07.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Елена Кондулайнен
Актриса Елена Кондулайнен
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Елена Кондулайнен. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Состояние актрисы Елены Кондулайнен улучшилось, но она все еще остается в больнице, сообщила в четверг РИА Новости пресс-атташе Театра Луны Полина Толмачева.
Ранее сообщалось, что актриса была госпитализирована с подозрением на инсульт.
"Да, Елене стало лучше, позавчера ее перевели в палату. Сделали УЗИ и ЭКГ сердца – все в норме. Театр, коллеги и друзья чем можем ей помогаем, очень переживаем за нее", - сказала собеседница агентства.
31-й Московский Международный кинофестиваль в Москве
25 июля, 09:31Культура
Елена Кондулайнен попала в больницу с подозрением на инсульт
600601
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КультураТеатрНовости культурыЕлена Кондулайнен
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