https://ria.ru/20200730/1575159007.html
В Театре Луны рассказали о состоянии Елены Кондулайнен
Состояние актрисы Елены Кондулайнен улучшилось, но она все еще остается в больнице, сообщила в четверг РИА Новости пресс-атташе Театра Луны Полина Толмачева. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:34
2020-07-30T12:49
культура
театр
новости культуры
елена кондулайнен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/80972/85/809728521_0:0:1333:751_1400x0_80_0_0_22a7a353fb12ce9fbfc07a7ab5d29d28.jpg
https://ria.ru/20200725/1574900175.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/80972/85/809728521_0:0:1333:751_1400x0_80_0_0_22a7a353fb12ce9fbfc07a7ab5d29d28.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/80972/85/809728521_0:0:1333:1001_1400x0_80_0_0_59e2533347810381e63a4bf1ea61bd6c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/80972/85/809728521_0:0:1333:1333_1400x0_80_0_0_e90aa029092a44d00b576f434f0da409.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, елена кондулайнен